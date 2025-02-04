綠營中市長人選明朗化？ 賴清德公開稱讚何欣純「會是好市長」

賴清德總統（左1）大年初三到台中樂成宮發福袋，離開前問大家「欣純（左2）選市長，好不好？」，外界解讀對於提名台中市長人選已心有所屬。（資料照）

2025/02/04 13:54

〔記者陳建志／台中報導〕2026年台中市長選舉，民進黨目前以何欣純和蔡其昌2人呼聲最高，不過大年初三何欣純陪同賴清德到台中東區的樂成宮發福袋，離開前賴問大家「欣純選市長，好不好？」，還稱讚她是「欣」好媽媽，會是好市長，讓外界解讀賴清德對於台中市長已心有所屬。對此，何欣純表示，尊重黨中央提名，會做好最好的準備；蔡其昌也說尊重賴總統和黨的決定。

何欣純深耕基層，服務不分藍綠，不但連任4屆立委，票數更是持續成長，曾拿到全國最高票，且都以極大的差距勝過對手，被視為是綠營挑戰市長大位的強棒；不過已參選過台中市長，具有全國知名度的蔡其昌，在擔任中華職棒會長，帶領台灣棒球在世界12強奪冠的「台灣尚勇」加持下，近來聲勢也持續看漲，被認為有實力再回鍋挑戰市長寶座。

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不過，身兼民進黨主席的賴清德總統，大年初三在立委何欣純等人陪同下，抵達台中東區樂成宮參香，並發送2千個總統府限量福袋，離開上車前，當著何欣純的面，詢問現場送行多位廟方人員和綠營民代「欣純選市長，好不好？」，車旁眾人頻說好，賴清德再說「欣」好媽媽啦，強調何欣純會是好市長，大家要多幫忙她、支持她，外界解讀形同是公開挺何欣純參選2026年的台中市長。

已積極布局參選台中市長的何欣純今天表示，自己尊重中央黨部的提名，也謝謝賴總統一直以來的鼓勵和肯定，相信「欣」好媽媽也是賴總統對她的期許，將會做好最好的準備，持續走訪基層，爭取民眾的認同，了解市民對於交通、建設和社會福利的需求，並好好思考擘劃整個大台中的未來。

蔡其昌則表示，尊重賴總統和黨的決定，對此不會有任何想法。強調何欣純委員是很優秀的政治人物，相信她做什麼像什麼，祝福她心想事成。

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