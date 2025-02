索馬利蘭新駐台代表曾稱抗中「愚蠢」 外交部：支持深化台索關係

2025/02/04 13:44

〔記者黃靖媗/台北報導〕我國友好國家索馬利蘭新任駐台代表葛拉爾,傳出過去曾在社群媒體發表親中言論。外交部亞西及非洲司副司長陳詠博說明,相關言論是葛拉爾基於先前索馬利蘭國內政治情況發表的言論,葛拉爾也非常支持進一步深化台索關係。

索馬利蘭共和國駐台灣代表處於農曆春節期間透過臉書公開新任駐台代表葛拉爾(Mahmoud Adam Jama Galaal)。但翻閱葛拉爾過往在社群媒體X的推文,葛拉爾曾於2022年針對一篇與索馬利蘭時任外長訪團遭中國譴責相關的新聞回應稱,「對抗中國能得到什麼好處?」,並稱此舉顯然愚蠢。

對此,陳詠博表示,就外交部瞭解,索馬利蘭新任駐台代表過去的相關言論是基於先前國內政治情況,所發表的言論,在索國新政府上任後,我國駐館以及駐使,與索國新總統、新任駐台代表皆有非常良好的溝通,並進行意見交流,索國新任駐台代表也非常支持台索關係進一步深化。

陳詠博說,外交部樂見並歡迎索馬利蘭新任駐台代表來台履新,也相信未來在雙方共同努力下,台索關係將進一步深化與拓展。

Short term megaphone diplomacy for local consumption only. Counterproductive rhetoric and political naivety. No cost, benefit analysts. What do you actually get for antagonising China? It's loud, clear and bloody stupid!