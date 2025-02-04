赴基隆新春團拜 朱立倫：民進黨「當家鬧事」沒完沒了

國民黨主席朱立倫（左）到基隆市參加市黨部新春團拜。（記者盧賢秀攝）

2025/02/04 13:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨主席朱立倫今天表示，基隆市去年才經歷一場「反惡霸」選戰，把基隆搞得天翻地覆，好不容易恢復平靜，今年又要搞大罷免，真的是沒完沒了，質疑民進黨用當家鬧事爭取政治利益。

國民黨基隆市黨部4日舉行新春團拜活動，朱立倫與基隆市長謝國樑、前基隆市長張通榮、國民黨基隆市黨部主委吳國勝及多名黨籍基隆市議員出席，拱手互相拜年。

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朱立倫表示，民進黨去年才在基隆市搞「惡罷」，把基隆搞得天翻地覆，好不容易基隆市的民眾用智慧、選票遏止惡罷，今年卻又要開始搞大罷免，真是沒完沒了。

朱立倫質疑，民進黨到底是要害基隆，還是要傷害台灣的民主？他相信基隆市民一定會用智慧及選票支持林沛祥，因為基隆民眾需要的是安定及和諧。

朱立倫強調，去年基隆才經歷過一場市長罷免選舉，好不容易恢復了平靜，鬧了基隆大半年，大罷免又不放過基隆的立法委員林沛祥，民進黨根本不是在當家執政，而是要用當家鬧事來爭取政治利益，就是為了取得政治優勢。

謝國樑也表示，去年罷免投票結束後，今年又要發動罷免，對市民真的是不堪其擾。他想請朱立倫帶領各地同志再次團結，繼續克服更多困難，讓立委和市長可以團結在一起，為基隆做更多的事。

國民黨主席朱立倫（右）在基隆市黨部新春團拜，指民進黨發動大罷免是當家鬧事爭取政治利益。中為市長謝國樑，左為立委許宇甄。（記者盧賢秀攝）

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