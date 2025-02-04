大S旅日染疫猝逝 吳思瑤籲藍白儘速解凍衛福部預算案

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

2025/02/04 13:28

〔記者謝君臨／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）旅日不幸感染流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震驚外界。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（4）日表示，衛福部所有媒體宣傳費用被通案凍結高達6成，若沒有及早解凍，該部無法把必要、正確的醫療相關訊息第一手提供給國人。她強調，醫療沒有顏色，盼大家督促、懇請藍白立委，趕快把不合理的凍結案解凍。

吳思瑤指出，大S不幸往生，全台同感哀痛，希望大家在注意新聞事件時，也注意自身健康與安全。衛福部及政府該做的事，是趕快針對疫苗供給推廣行銷，讓必要、高風險人士優先注射疫苗。至於立院部分，民進黨團希望即刻針對上會期末總預算被凍結的相關議案，儘速安排進行解凍。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤說，今年度中央政府總預算案凍結1600多億元，是過去凍結數的10倍。其中，執掌人民安全健康、社會公共衛生的衛福部，其提案凍結件數是第2名。大家現在擔心流感疫情擴散，正回應了國會應當即刻進行不合理預算提案的解凍，所以大家應當給藍白立委更多督促和壓力。

吳思瑤表示，衛福部所有媒宣費被通案凍結高達6成，若沒有及早解凍，衛福部沒能力去行銷，把必要、正確的醫療相關訊息第一手提供給國人，希望大家關心彼此健康之餘，也要督促、懇請藍白委員，醫療沒有顏色，健康是每一個人的，「趕快把不合理的凍結案解凍吧！」

最後，吳思瑤也重申，我們為亡者祝禱，也希望大家保護彼此健康和安全，眼前該做的事，是讓政府推廣健康相關政策，立法部門趕快將預算進行解凍。「健康沒有顏色，保護國人是立委的職責。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法