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    南非二度致函迫遷我國代表處 知情人士：第二階段談判挑戰性較大

    外交部亞西及非洲司副司長陳詠博表示，我國政府不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通。（記者黃靖媗攝）

    外交部亞西及非洲司副司長陳詠博表示，我國政府不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通。（記者黃靖媗攝）

    2025/02/04 13:25

    〔記者黃靖媗／台北報導〕南非政府1月再度致函台灣駐南非代表處，再度限期要求我駐處在3月底前遷出首都普利托里亞。外交部亞西及非洲司副司長陳詠博表示，我國政府不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通。知情人士坦言，由於南非已是二度致函，目前第二階段談判的挑戰性較大。

    南非政府在去年10月曾要求我國駐處在10月底前遷出首都普利托里亞，最後在各方努力之下，南非政府最終改循雙方既有官方溝通管道，與我方進行磋商。南非今年1月下旬再度致函我國駐南非代表處，要求我駐處在3月底前搬離首都普利托里亞，甚至試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。

    陳詠博表示，自去年南非政府提出要求我駐館遷出首都後，我國即不斷透過官方管道進行協商，協商有不同的形式，協商過程到現在仍持續進行中。

    陳詠博也強調，我國政府對於不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，也會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通；後續將視南非政府回應，同時依據我方相關規畫，決定因應方式。

    另外，針對現階段的談判，知情人士指出，由於南非已是二度致函，目前第二階段談判的挑戰性較大，我方立場不變，也感謝國際、國內友人持續為台灣發聲。

    南非自2011年加入金磚國家後，與中國高層互訪頻率密切，關係愈發緊密，知情人士也研判，外傳習近平今年可能會訪問非洲，南非也有可能是因此有來自中國的壓力。

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