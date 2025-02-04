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    號召罷免蘇巧慧、吳琪銘 罷團成員自曝是國民黨黨工

    反制全台大罷免運動，罷團在鶯歌公有市場前設攤推動罷免立委蘇巧慧連署。（民眾提供）

    反制全台大罷免運動，罷團在鶯歌公有市場前設攤推動罷免立委蘇巧慧連署。（民眾提供）

    2025/02/04 13:02

    〔記者陳奕劭／新北報導〕全台大罷免運動風起雲湧，不只新北市國民黨立委被點名，公民團體「新北大掃除」也發動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘，卻被網友質疑，罷團成員疑似有國民黨青年工作會成員，對此，罷團在群組證實，他們是國民黨青年工作會成員，「不想學綠營虛偽的那一套」。

    罷團帳號「以罷制罷」在群組內表示，「因應媒體好奇心，我們要簡單闡述團隊身分的立場，不想學綠營虛偽的那一套，我們是國民黨員，也是青工會成員，所以我們更有使命感、自發性執行這件事情，至於國民黨地區青工會是什麼組織，自己講沒有說服力，歡迎各位探究」。

    罷團帳號「以罷制罷」指出，「我們發毒誓，若拿黨的錢今晚就死於非命，反過來，我們要譴責黨的消極與不作為」

    民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，全台各地公民團體昨天（3日）向中選會送出提議書，可見藍白立委在國會數次強推毀憲亂政法案，亂刪民生經濟與國防外交預算等行徑，已點燃全民怒火，引起遍地開花的大罷免。

    高碩呈指出，立委吳琪銘、蘇巧慧、張宏陸皆深耕在地，時常攜手爭取中央資源建設新北，包括爭取捷運萬大中和樹林線、板新給水廠增設清水池，提升新北市防洪治水量能，以及班班有冷氣、生生用平板等，在地方受到不分黨派民眾的認同，若國民黨不好好反思，卻要逆向操作罷免表現傑出的立委，人民不僅不會同意，還會更加憤怒，凝聚更強大的力量來罷免國民黨立委。對此，記者致電「新北大掃除」尚未獲得回應。

    號召罷免立委蘇巧慧、吳琪銘，團隊成員承認自己是國民黨青工會成員。（民眾提供）

    號召罷免立委蘇巧慧、吳琪銘，團隊成員承認自己是國民黨青工會成員。（民眾提供）

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