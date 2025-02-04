選新北市長？黃國昌：如果有藍白協調機制不排斥

民眾黨代理主席黃國昌。（資料照）

2025/02/04 12:45

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉貪被羈押後，2026地方縣市首長選舉恐成為民眾黨創黨以來的最大考驗。民眾黨代理主席黃國昌今日表示，2026他會親自下去輔選，目標是六都及新竹市皆能成立自己的議會黨團，新北目前是他的責任區，他不會把話說太死、太早，如果有藍白協調機制，也不會排斥。

黃國昌上午接受廣播節目專訪時指出，前主席柯文哲被羈押，的確對民眾黨的發展跟選舉佈局造成影響，賴清德不只是在追殺柯文哲，而是在摧毀民眾黨，現在希望2025年法院能密集審理，趕快有一審結果出來。

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針對民眾黨2026年選舉規劃，黃國昌表示，民眾黨絕對不會缺席，他也會親自下去輔選，目標是六都及新竹市皆能成立自己的黨團，也就代表民眾黨在各地至少要擁有3席以上議員。至於他要全台輔選，還是某一區有戰略意義的去拉高民眾黨在選戰中的聲量，都各有優缺點。

黃國昌強調，2026選戰他會全心全力100%投入，不管全台輔選，還是直接下去戰其中一都的地方首長，新北目前是他的責任區，自己在新北耕耘從沒停止過，但不會把話說太死、太早，如果有藍白協調機制，他完全不會排斥。

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