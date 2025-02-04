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    罷藍委「中三拒瓔」衝破4000份 楊瓊瓔：批評指教都會虛心接受

    罷免團體「中三拒瓔」公布罷免連署同意書已達4000份以上，力求2月10日順利送件。（擷取自臉書「中三拒櫻」）

    罷免團體「中三拒瓔」公布罷免連署同意書已達4000份以上，力求2月10日順利送件。（擷取自臉書「中三拒櫻」）

    2025/02/04 12:50

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市罷免立委楊瓊瓔的「中三拒瓔」團體昨公布連署同意書已達4000份以上，收件量趕不及2月3日遞出第一階段罷免提議書，但會力求10日順利送件；被鎖定的台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔拿出立法院的問政成績，強調自20多歲從政至今，「用心拚、努力做」從來不只是口號。

    罷免團體「中三拒瓔」表示，中三選區晚起步，以極少人數從空戰一路接續到陸戰，雖然他們人很少，但利用過年不斷加開場的方式，加上深入鄉里設連署站後，接觸在地長輩們，得到長輩們呼朋引伴的支持，可以很驕傲告訴大家，連署書數量達4000件以上了！

    「中三拒瓔」指出，收件的數量趕不及在2月3日遞出第一階段罷免提議書，但會盡力追上，這一週將集中火力造冊，力求能夠在2月10日順利送件。並不諱言距離目標很遠，但不會放棄，會持續收同意書，也會規劃陸戰志工更加深入選區宣傳，第二階段的連署，因為需要用跟現在不同的、中選會特別規定的格式，還要扣掉10天的造冊時間，目標要在50天內收到3萬5千份以上的連署書。

    楊瓊瓔在臉書粉專上回應指出，有幸獲人民託付，20多歲從政，一轉眼也已是資深民代，在台灣熱鬧選舉裡，大家很常可以看到「打拚」、「做事」等標語，但對她和團隊來說，「用心拚、努力做」從來不只是口號。

    她每周都有建設會勘、海量資料問政、選服協調會，數十年如一日，當每會期交成績單時，她感到分享家鄉進步的喜悅，更能勉勵自己，繼續努力照顧民眾所需、當需要的人的靠山。

    楊瓊瓔表示，這會期國會當然還是很「熱鬧」，不只三黨不過半的席次結構因素，朝野互信越來越低，極化（Polarization）政治越來越明顯，大家當然不樂見只重吵架而忽略治理的狀況，她也收到許多批評指教，自己都會虛心接受。但她可以掛保證，台中的建設與服務，立院為人民權益發聲，自己都不會絲毫放鬆，不管政治環境如何紛亂，會始終如一。

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