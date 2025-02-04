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    台東縣府新春團拜 蛇年多項建設將陸續完工

    台東縣府今天新春團拜，以活力舞動開春。（記者黃明堂攝）

    台東縣府今天新春團拜，以活力舞動開春。（記者黃明堂攝）

    2025/02/04 12:44

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府今天舉辦新春團拜，邀集中央駐地機關代表及縣府同仁計約200人齊聚互賀新春愉快。縣長饒慶鈴感謝警消、醫護、清潔等人員在年節期間仍堅守工作崗位，提供最安心便捷的服務，新的一年縣府將營造全齡友善的宜居環境，蛇麼都讚！

    為了迎接嶄新的一年，今日團拜特別安排台東大學湯慧娟教授與其團隊帶動有氧、肌力及緩和運動，年後甩肉動一動，鼓勵同仁養成運動習慣。隨後，由饒縣長與貴賓們一起執筆為「花蛇點睛」，期許新的一年事事圓滿。活動後發放好運福袋，在充滿歡笑聲及互相祝賀喜氣的氛圍下圓滿結束，祝福大家共同迎接美好新年。

    饒慶鈴表示，蛇年將是台東建設成果豐碩的一年，各項計畫陸續落實，為縣民帶來更優質的生活環境。專賣局台東出張所將轉型為慢食創生基地，結合在地飲食文化與創新發展；北町日式建築宿舍群也將活化再生，為深度文化旅遊提供獨特的住宿體驗。

    同時，圖書總館的硬體建設即將完工，未來將為縣民打造舒適的閱讀空間，而台東森林公園的景觀改造工程接近尾聲，將提供不同年齡層更友善、多元的遊憩場域。這些建設的落成，不僅讓台東的城市面貌更臻完善，也提升縣民的生活品質。

    台東縣府今天新春團拜，以活力舞動開春。（記者黃明堂攝）

    台東縣府今天新春團拜，以活力舞動開春。（記者黃明堂攝）

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