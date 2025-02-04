「生命的溫暖戰歌」2/7新書發表 邱議瑩：盼為高雄注入更多溫暖

立委邱議瑩今預告，將於2月7日下午兩點，在高雄台鋁影城舉辦新書「生命的溫暖戰歌」發表會。（邱議瑩服務處提供）

2025/02/04 12:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委邱議瑩今預告，將於2月7日下午兩點，在高雄台鋁影城舉辦新書「生命的溫暖戰歌」發表會，希望與更多人分享這段關於生命韌性的故事，盼為高雄注入更多溫暖。

她表示，當天已邀請多年好友高雄市長陳其邁、以及協力推動再生醫療法的專業醫師及台灣癌症基金會南部分會共同參與，並開放一般民眾報名。

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生命的溫暖戰歌完整記錄邱議瑩從罹癌到康復的心路歷程，也展現她如何將這段特殊的生命經歷，轉化為推動再生醫療法的動力；她認為人生旅途上，總有一些挑戰會改變餘生的風景，從生命低谷到重新出發，這段經驗讓她更深刻體會生命的韌性與價值。

邱議瑩進一步強調，新書不僅是她個人的生命故事，更凝聚了病友、醫師與研究者的共同努力，在抗癌過程中，儘管自身曾陷入低潮，但來自高雄朋友的溫暖，讓她有力量走出困境，因此在高雄舉辦這場新書發表會，特別邀請病友團體與家屬，希望讓每一位來賓都能感受到生命的韌性與溫暖。

她說，身為民代與病友的雙重身分，讓自己更加堅定要將個人經歷，轉化為推動政策的力量；高雄是我最愛的地方，這裡有許多我愛的人，希望藉由生命的溫暖戰歌一書，能夠為高雄注入更多溫暖，成為一座充滿希望與韌性的城市。

立委邱議瑩將於2月7日下午兩點，在高雄台鋁影城舉辦新書「生命的溫暖戰歌」發表會。（邱議瑩服務處提供）

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