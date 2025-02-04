黃珊珊被爆傳訊柯文哲「她打京華城最兇」 游淑慧：佞臣吹耳邊風

國民黨議員游淑慧。（記者蔡思培攝）

2025/02/04 12:40

〔記者蔡思培／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城貪污及侵占政治獻金弊案被羈押禁見，有週刊指民眾黨立委黃珊珊去年曾傳簡訊給柯文哲，指台北市打京華城的都是國民黨議員游淑慧，民進黨議員反而關心大巨蛋。游淑慧今反擊，指黃珊珊的簡訊刻畫出一副「佞臣吹耳邊風」形象，完全把重點給帶偏了。

游淑慧今天在臉書發文質疑，黃珊珊是民進黨埋在民眾黨內的無間道？黃珊珊去年6月1日曾傳簡訊給柯文哲指「台北市打你京華城的都是游淑慧，民進黨反而只打大巨蛋，其他都在看戲」，她質疑黃珊珊是民進黨的遊說者，剩下潛台詞莫非是民進黨沒有打柯太兇，所以可以跟民進黨合作。

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游淑慧強調，議員查弊案是應有的責任，她問心無愧，做錯的事的又不是她，沒什麼好迴避。她也解釋去年民進黨在議會提案成立專案調查小組後，她才被黨團抽籤指派去京華城專案小組，又抽中擔任召集人，並非事先刻意鎖定京華城案為目標。且從2023年起一路對京華城開記者會、質詢、要求專案調查的都是民進黨，是早有目標一路追打。

游淑慧認為，調查京華城案天經地義，但民進黨司法系統手段過於骯髒，偵查不公開變成偵查全公開，將司法檢調變成自己的東廠，這才是在野黨、黃國昌主席與社會大眾所質疑。但游淑慧認為，黃珊珊的一封簡訊，活生生刻畫出一副佞臣吹耳邊風的形象，完全把重點帶偏。

游淑慧也指，之前大家也質疑柯文哲去年決定藍白不合，也是黃珊珊為民進黨獻策的功勞，現在看來果然可能性不小。她懷疑，柯文哲與沈慶京2018年後的關係、柯文哲2023年政治決策，似乎都被黃珊珊不斷帶偏。

游淑慧今天也出席議會新春團拜，會前被媒體詢問，北市府去年5月京華城調查報告在此案似乎發揮關鍵。游淑慧認為司法調查有更深入證據，包括沈慶京財務金流等，她解釋市府政風調查是內部公文流程，通聯記錄、監聽等相關證據都是檢調介入後發現，不管市府內部、議會行政調查都只能查京華城決策有異常，不符容積獎勵過程，但相關人交往有無行賄仍要靠司法。

台北市長蔣萬安今天前往議會新春團拜也被問起，京華城案市府政風處調查報告被認為發揮關鍵作用。蔣萬安表示，市府一直以來立場就是配合檢調還原事實、釐清真相且勿枉勿縱。

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