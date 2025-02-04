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    黃國昌喊話賴清德辯論大罷免 吳思瑤批墊高自己蹭聲量

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    2025/02/04 12:40

    〔記者謝君臨／台北報導〕朝野大罷免行動持續升溫。對於民眾黨代理主席黃國昌要找總統賴清德辯論「大罷免」議題，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（4日）表示，黃國昌永遠是黃國昌，喜歡自抬身價，就是拿賴總統墊高自己、蹭其聲量。她呼籲，黃不要劃錯重點、找錯對象，針對惡罷行徑，應當是找國民黨主席朱立倫辯論。

    吳思瑤指出，黃國昌永遠不放棄任何一個可以劍指賴清德，可以直接威嚇賴總統的機會，黃今天對於要和賴辯論罷免的這個說法，再次坐實他只是把民意所關切的罷免這件事，拿來作為墊高自己政治權位的工具。她強調，賴總統非常清楚說明這是讓民意先行，人民就是國家主人，民進黨不會針對各地罷免進行主導。

    她說，罷免這件事沒人可以去主導或阻擋，都要尊重公民自主意志，這件事賴總統說得非常清楚，但黃國昌仍執意惡意連結為這是賴所指使、下令，黃就是想要墊高自己，真的劃錯重點、搞錯對象，若他要針對不正當罷免行徑辯論，應當去找朱立倫，「以政黨指令點名要罷免民進黨立委的，是國民黨啊！」

    吳思瑤強調，昨天送出第一階段已經達標的罷免連署案件，都是公民團體去擇定他們認為不適任、表現失序的立委，反觀國民黨才是不折不扣直接用政黨，鎖定他們所要惡罷、亂罷的對象，「包括我本人。」黃國昌應先在藍白合基礎上說服朱立倫，請國民黨不要發動惡罷、亂罷。

    她也提及，黃國昌要在2月中旬角逐民眾黨主席，現在恐怕也非常想要博取更大政治版面，但回到黨主席之爭，不要消費其他政治議題，不要消費人民珍貴的罷免權利，「只是為了成就你參選或當選黨主席的政治意圖。」

    吳思瑤表示，黃國昌若要好好選黨主席，應當找另一位參選人蔡壁如辯論，好好釐清民眾黨發展路線。蔡有提到，希望民眾黨要調整立院路線，用和解、合作方式，讓民眾黨真正在立院成為關鍵政黨力量。這樣的路線之爭，黃國昌真的要和蔡壁如來場深刻辯論，這恐怕是社會更期待的。

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