被爆兼藍營新北青工總會長 罷免張宏陸發起人吳禹辰：已卸任未參與黨務

今有民眾爆料，罷免張宏陸發起人吳禹辰另有國民黨新北市青年工作總會長身分。（讀者提供）

2025/02/04 12:14

〔記者董冠怡／新北報導〕板橋選區立法委員席次，藍、綠各佔1席，其中，板橋東區立委葉元之罷免連署一階提議書昨已送件；罷免板橋西區立委張宏陸的連署，仍在力拚安全門檻。今有民眾爆料，罷免張宏陸發起人吳禹辰另有國民黨新北市青年工作總會長身分。對此，吳禹辰回應，他已卸任總會長一職，但也不會刻意隱瞞或否認過往經歷，強調「我卸任了，也無參與黨務工作」。

吳禹辰表示，新北市青工總會長任期為1年，去年4月舉行交接儀式，實際上任期是從1月1日至12月31日，「現在是卸任狀態」。至於是否擁有國民黨籍，他說有，不過已2、3年沒繳黨費，故不確定自己現在是否算是黨員。

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吳禹辰指出，不會否認或刻意隱瞞有過如新北市青工總會長等跟國民黨有關的身分及經歷，但也強調，今年他放掉可以參與黨務的機會，將重心放在包含罷免在內的地方事務，「這個年度，我自認為會跟國民黨的關聯性越來越低」。

記者詢問，既然已經卸任，為何臉書粉專「新北市青工總會」過年期間的賀年貼文仍以其署名？吳禹辰起初聽聞略感訝異，隨後表示經向市黨部了解，大約2、3月規劃改選，接下來會著手作業，在完成相關事宜之前，青工總會業務由市黨部承辦暫管；目前處於過渡時期，因此仍被掛名。

另外，未來一階收件達標後，送件時由誰擔任罷免領銜人，他說，尚在討論中，綜合評估後才會拍板定案，發起人中符合資格的人不少。

臉書粉專「新北市青工總會」過年期間的賀年貼文署名「總會長吳禹辰、全體委員敬賀。」（讀者提供）

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