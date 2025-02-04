被問罷免疑似落淚？葉元之駁：可能過敏

國民黨立委葉元之否認昨被問到罷免議題時疑似落淚，表示「可能過敏吧」。（記者黃子暘攝）

2025/02/04 11:57

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋東區選民發起罷免國民黨立委葉元之連署，第一階段已經完成送件。國民黨主席朱立倫今（4）日赴新北市國民黨部舉行新春團拜，葉元之也出席，席間被問及疑似在昨（3）日公開場合落淚，葉元之駁「可能過敏吧」，他沒有哭，面對罷免案，他的態度就是一步一腳印把立委工作做好，最後交給選民評判。

昨日新北市長侯友宜舉行板橋區行動治理，與里長進行座談會，葉元之現身被拍到疑似流淚，葉元之今日表示應該是過敏，他出席行動治理是想知道里長訴求有無可以服務之處，過去一年他在立院一直積極扮演反映地方聲音、把中央資源帶回地方的角色，當下被問到罷免議題時只是如實回答，或許當時情境可能讓人誤會他情緒激動、眼眶泛紅，但其實沒有。

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葉元之說，他會做好立委工作，告訴選民他的政績與待繼續推動的政策，最終交給選民判斷。

葉元之舉例，有里長想把閒置的板橋氣象站活化為活動中心，他居中積極協助，還有板橋浮洲都市計畫也多次協調縮短專家會議審查時間，另外也有時任交通部長王國材說要建設的泰板輕軌社後支線，如今中央卻以主線沒效益為拒絕核定，根本是芭樂票、騙選民，民眾不會接受。

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