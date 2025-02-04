民眾黨主席政見發表會倒數4天！蔡壁如怨：沒收到選務細節

前立委蔡壁如。（資料照）

2025/02/04 12:54

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌與前立委蔡壁如對決。蔡壁如今日稍早在臉書PO文表示，「截至目前為止，我及我的辦公室都尚未收到選務小組邀集商議選務執行細節，包含政見發表會模式及線上投開票遇到突發狀況的危機處理方式。」

蔡壁如在臉書PO文表示，台灣民眾黨第二屆黨主席補選將在兩週後的2月15日 ，以電子投票的方式舉行。政見發表會分別是2月8日在台北以及14日在高雄舉辦，但選務小組目前尚未公開政見發表會實際的進行方式，許多黨公職及黨員都向我詢問，截至目前為止，我及我的辦公室都尚未收到選務小組邀集商議選務執行細節，包含政見發表會模式及線上投開票遇到突發狀況的危機處理方式。

請繼續往下閱讀...

蔡壁如指出，對於政見發表會的舉辦方式，應該要邀集雙方候選人或指派代表來協商，或是按照一般公職人員政見發表會方式進行也可以。不少黨員及支持者在早些日子跟我建議，政見發表會應該納入辯論，讓黨員和支持者能更深入了解候選人的理念，對此，我個人則是保持開放的態度。而黨中央的角色，也應該是負責溝通協調，經雙方議定後執行，確保選舉過程公平、公正即可。

蔡壁如拋出對這次黨主席選舉政見發表會的三個想法，第一為，以「多元溝通」為主軸，這次黨主席補選，是民眾黨發展的重要時刻。我認為，黨內應該鼓勵更多元、開放的討論與交流，讓黨員與支持者能全面了解候選人的理念。因此，除了預錄的政見發表會外，若能加入適度的辯論模式，讓候選人在主張與理念有互動機會，將有助於深化民眾黨的核心價值，也為我們的政治理念增加更多宣傳管道。

第二為，以「黨內機制」為依據，民眾黨始終強調理性討論與專業治理。目前，這次選舉的政見發表會安排已經確立，但如果黨內或選務小組有意願進一步討論是否納入辯論環節，我不反對且樂見其成。我認為，只要機制公平、過程公開，都能讓黨員更全面了解候選人的想法，進一步促進黨內民主。

第三為，以「面向黨員」的角度，許多黨員與支持者都希望能更進一步多了解候選人的想法，而不只是透過預錄或後製的政見發表來單向接收資訊。大家期待看到候選人有更多即時的互動與交流，讓不同的意見能夠直接對話。我個人認為，這樣的形式有助於強化民眾黨內部的民主精神，如果黨內或選務單位願意討論調整，我當然樂意配合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法