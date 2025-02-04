朱立倫：若大罷免成功 台灣民主將改寫為「民進黨做主」

國民黨台北市黨部4日舉行2025龍耀蛇福新春團拜，國民黨主席朱立倫出席，向在場黨員拜年。（記者羅沛德攝）

2025/02/04 11:42

〔記者施曉光／台北報導〕面對綠營及民間團體發動大罷免藍委，國民黨主席朱立倫今日上午參加台北市黨部新春團拜活動致詞時表示，雖然在野黨多數，民進黨卻要大家服從，如果這次大罷免可以成功，台灣的民主就將改寫為「民進黨做主」，「多數服從少數」，這就是台灣民主的最大危機。

朱立倫指出，國民黨雖然沒有黨產，但有團結的心，面對民進黨不斷要鬥國民黨，但全黨有決心團結在一起，他並強調，民進黨現在已經昏了頭，當家鬧事，而且在去年1月13日晚上就已經決定要搞大罷免，這是立法院民進黨團總召柯建銘所說的，如果台灣民主在選舉完後就要靠罷免，一年後就要重選，台灣將永無寧日。

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朱立倫說，這一年來大家的感受非常深刻，在立法院過去2個會期民進黨相當鴨霸，而且民進黨所謂的民主就是多數服從少數，在野黨雖為多數，民進黨卻要大家服從他，不斷透過行政院提出覆議，還要聲請大法官暫時處分、釋憲，進而推動大罷免，就是要多數服從少數，如果這樣可以成功，台灣的民主就要改寫為「民進黨做主」，「多數服從少數」，這就是台灣民主的最大危機。

朱立倫強調，做為創建中華民國的政黨，守護民主自由的政黨，國民黨要團結，為了民主與下一代努力，否則台灣將沒有是非、公理，這次過年期間大家在慶祝新年，民進黨卻在搞大罷免與鬥爭、對立，讓他非常遺憾，他呼籲賴清德總統要以德服人，不要以力服人，要用智慧化解衝突，而非鬥爭在野黨。

朱立倫還說，他對台北市很有信心，因為有一位認真努力的台北市黨部主委黃呂錦茹及其團隊，而且一個比一個有戰力、決心，還有很多志工媽媽、爸爸，國民黨有的是公平正義，最終一定能獲得民眾支持。

朱立倫說，有媒體問他現在國民黨立委應該做些什麼，其實就是把所有立委該做的事情做好，在台北市要配合台北市長蔣萬安的重大建設與預算，對於一些民生關鍵法案也要全力推動，而且立委不是「護航隊」，應該是監督的角色，不會容許貪污、浪費，這才是好立委，如果像民進黨立委一樣，所有的預算都一毛不刪，政府說的全部都對，那大家就不需要選立委，選「護航隊」就好了。

此外，出席同場活動的國民黨立委羅智強表示，台灣民主已經到了生死存亡之境，現在沒有一個在野黨的區域立委是安全的，因為民進黨在台北市有25%的支持度，他呼籲支持者要保護台灣，不要一黨獨大，如果罷免投票時大家不出來投票，所有國民黨立委就都會被惡罷。

國民黨立委王鴻薇表示，所有藍委都不怕罷免，會勇敢面對並堅守崗位，她呼籲大家除了要堅守台北市的陣地，還要幫忙其他縣市的藍委，民進黨接下來還要罷免立法院長韓國瑜，如果藍營支持者無法堅守陣地，讓民進黨鬼計得逞，將會影響2026年選舉，因此絕對不能讓民進黨得逞，呼籲大家一定要保護國民黨立委、韓國瑜以及藍營縣市長選舉。

國民黨立委賴士葆則說，在野黨沒有溫良恭儉讓的本錢，應該拿出氣魄，他拜託支持者都要去罷免連署站，罷免綠營立委，他還不滿地說，現在南部綠委都沒有被罷免，為何台北市、新北市與桃園市、基隆市的每一個藍委都被罷？

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