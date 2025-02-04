朱立倫批綠營創造「多數服從少數」新規範 定義民主就是民進黨作主

國民黨主席朱立倫今（4）日啟動地方黨部新春團拜，首站前往新北市國民黨部。（記者黃子暘攝）

2025/02/04 11:37

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨主席朱立倫今（4）日啟動地方黨部新春團拜，首站前往新北市國民黨部。朱立倫致詞談及大罷免時批評，總統賴清德就任至今字典彷彿只有「鬥」，以「力」服人只會造成對立，民進黨還創造「多數必須要服從少數」的民主新規範，更定義「民主就是民進黨作主」；立委監督政府，哪有一塊預算都不能刪的道理？那叫「護航者」，民進黨搞惡「罷」不問是非，他要求國民黨員勇敢「以戰止戰」力挺黨內民代。

朱立倫說，「和」比「鬥」好很多，可惜賴清德就任至今彷彿只有鬥，想鬥垮在野黨和對手，作為領導人應用智慧解決問題，民進黨卻是一開工就搞罷免，民進黨立院黨團總召集人柯建銘也明言去年1月選完就知道今年要搞大罷免，怎有政黨選輸後一年就要重選？這樣台灣永無寧日，綠營搞惡「罷」不問是非，只為權力、政治考量，呼籲國民黨員勇敢挺身「以戰止戰」力挺黨內民代。

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朱立倫表示，立委職責理當強力監督政府、通過民生法案，不應全力護航，哪有預算一元都不能刪的？綠委就是要求一元都不能刪，那不該叫立委，而是護航者；再來新北升格至今，等了「財政收支劃分法」改革15年，這是不分黨派的意見，改革後至少還新北一點公道，相信改革會獲多數人認同。

朱立倫指出，國民黨近年最團結一致，在立法院長韓國瑜、副院長江啟臣與黨團三長帶領下，表決都很團結，藍營15位縣市首長也很團結，呼籲勿興風作浪製造國民黨對立，大家要團結努力才有未來。

新北市長侯友宜因有市政行程未出席，由副市長劉和然代替出席。劉和然說，民進黨開工首日就將許多罷免案送案，相較新北市開工首日是舉辦行動治理，這凸顯2個黨的政黨價值差異，國民黨在地方就是一步一腳印耕耘；民主常態是四年選舉一次，當家者竟輸了不甘願、要啟動罷免，是非常錯誤的政治示範，呼籲黨員力挺新北6席藍委。劉和然也2度請在場人士給予被鎖定罷免的立委葉元之鼓勵。

葉元之則致詞表示，財政收支劃分法支持修法者比反對者多，只是民進黨比較大聲，賴清德過往也支持改革，豈料現在當總統以後想用經費箝制地方，就覺得財劃法不好，誰提改革就要罷免誰，看得出民進黨沒有是非公理、沒有百姓利益。

國民黨主席朱立倫今（4）日啟動地方黨部新春團拜，首站前往新北市國民黨部。（記者黃子暘攝）

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