籲總統反對大罷免 黃國昌嗆要去這2綠委選區宣講

民眾黨代理主席黃國昌（右）。（圖由POP撞新聞提供）

2025/02/04 12:37

首次上稿 11:49

更新時間 12:37

〔記者林哲遠／台北報導〕本屆立委2月1日就職滿週年，中選會昨在開工第1天立即收到19件罷免國民黨立委案。民眾黨代理主席黃國昌今日呼籲，總統賴清德應在明天民進黨中常會表態不支持大罷免，否則民眾黨會有反制作為。他警告，若綠營執意為之，他會前往綠委鍾佳濱、許智傑等人的選區宣講。

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黃國昌上午接受廣播節目專訪時指出，民進黨發動的大罷免，已成為政黨鬥爭的工具，是民進黨選輸以後不認輸，想在國會翻盤使用的手段；行政院面對立法院通過的法案，包含提覆議案、尋求綠色大法官解圍、最後發動大罷免，民進黨一天到晚搞政治鬥爭，任意抹紅、抹黑在野黨。

「請賴總統以蒼生為念。」黃國昌說，賴應清楚做出政治決斷，告訴台灣社會，民進黨反對用罷免進行鬥爭，不支持大罷免創造社會對立衝突，並在明天民進黨中常會後有清楚態度，別再拿公民團體當擋箭牌，否則民眾黨會有相應的作為。

黃國昌警告，若賴總統執意為之，民眾黨一定會有反制作為，他會盤點「真正的不適任立委」包含民進黨立委鍾佳濱屢次攻擊女性立委，民進黨立委許智傑不開會跑去吃香喝辣等。他強調，屆時他不只會在台北講，一定會深入其選區跟選民對話，就算綠營支持者來嗆聲也沒關係，自己是講道理、講事實。

針對大罷免實際因應作為，黃國昌補充，民眾黨會分地區、階段實施，黨內會先討論凝聚共識，請民進黨不要心存幻想，認為民眾黨會沒有作為跟聲音，這是不可能發生的事情。

另，面對主持人詢問是否想過要跟賴清德對談？黃國昌則嗆聲，有什麼話公開講，如果賴主席要公開辯論，他隨時奉陪，公開辯論太激烈就公開討論，「看你要討論什麼，台灣是否應該迎向大罷免時代，你敢公開討論這件事嗎？」

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