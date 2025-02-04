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    首頁　>　政治

    藍營有人要罷免王世堅 北市主委黃呂錦茹籲支持者不要動他

    國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左3）今日上午在新春團拜活動時呼籲藍營支持者不要「動」王世堅。（記者羅沛德攝）

    國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左3）今日上午在新春團拜活動時呼籲藍營支持者不要「動」王世堅。（記者羅沛德攝）

    2025/02/04 11:23

    〔記者施曉光／台北報導〕面對民進黨與民間團體推動罷免國民黨的台北市立委，藍營除了持續罷免民進黨台北市「雙吳」立委吳思瑤、吳沛憶，近日還出現要罷免另一位民進黨立委王世堅的聲音，但國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今日上午在新春團拜活動時喊卡，呼籲藍營支持者不要「動」王世堅。

    黃呂錦茹向在場人士表示，一定要去罷掉吳思瑤、吳沛憶，但最近黨內有人提議罷免王世堅，被她規勸千萬不要去「動」王世堅，理由就是民進黨全黨都沒有良心，唯有王世堅一人反對全面罷免所有國民黨立委，她希望民進黨要有所反省，因為大罷免是不對的。

    黃呂錦茹指出，國民黨是以和為貴的政黨，國民黨總理孫中山的思想是天下為公、世界大同，但今年過年的國運籤都是下下籤，如果國人再不團結，國民黨不再奮鬥，這個國家就要完蛋了。

    她說，國民黨籍的台北市長蔣萬安支持度高達8成，創下過去台北市長從來沒有的記錄，而且國民黨有很好的立委、市議員，今年全黨一定要團結，一些該被罷免的綠委，就應該被罷，國民黨搞罷免是被逼的，希望所有藍營選民去支持在各地推動罷免綠委的行動，同時也要捍衛目前國民黨在立法院的席次。

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