癌症篩檢行政費用大幅凍結 賴清德：持續與立院溝通

總統賴清德4日出席國健署2025世界癌症日「健康台灣，有你有我」記者會時強調，癌症防治、國人健康不應分黨派，會持續與在野黨溝通。（記者廖振輝攝）

2025/02/04 11:18

〔記者林志怡／台北報導〕總統賴清德提出2030癌症標準死亡率降低3分之1的目標，衛福部國民健康署也於今年擴大實施五癌篩檢、試辦胃癌篩檢，但相關行政費用遭立法院刪減1成、凍結3成。今日賴清德出席世界癌症日活動時強調，癌症防治、國人健康不應分黨派，會持續與在野黨溝通。

賴清德說，癌症自民國74年迄今40餘年來，都是我國10大死因之首，每年有5萬餘人因癌症辭世，可說是台灣健康第一殺手，許多國家也都面臨類似的問題，美國總統歐巴馬、拜登也都為此提出國家級癌症防治計畫，我國則在「癌症防治法」下，提出國家級癌症防治計畫，迄今已邁入第5期。

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此外，賴清德表示，自就任後，他提出2030年癌症標準死亡率降低3分之1的目標，相信大家全力以赴，只要團結、方法對，就有機會達成，並成立健康台灣委員會，設立「國家健康憲章」，強調國家重大建設不能影響國人健康，對於癌症預防重於治療，以為國人建造更安全的生活環境為目標。

賴清德說，增加癌症篩檢預算、擴大癌症篩檢是其中一項具體的方法，今年行政院增加40億公務預算，支持癌症篩檢，癌篩相關預算超過60億元，但立法院審查預算時，將癌症篩檢行政費用刪減1成、凍結3成，缺乏行政費用可能讓篩檢發生困難，癌症防治、國人健康不應分黨派，會持續與在野黨溝通。

另，賴清德表示，今年癌症篩檢放寬篩檢年齡、增加篩檢項目，在治療面上，則已經將次世代基因定序（NGS）納入健保給付，讓癌友可以獲得精準、個人化策略，並設立癌症新藥基金，目前編列50億元，希望經過預防篩檢、治療、後續復健提供癌友更好的幫助。

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