陸委會要求「小兩會」處理踩線團 朱立倫：不要太多政治考量

國民黨台北市黨部4日舉行2025龍耀蛇福新春團拜，國民黨主席朱立倫出席，向在場黨員拜年。（記者羅沛德攝）

2025/02/04 11:06

〔記者施曉光／台北報導〕針對中國踩線團向我方提出來台申請，但陸委會昨天說一定要用「小兩會」的方式才能夠進行，國民黨主席朱立倫今日上午參加台北市黨部新春團拜活動受訪時表示，他要再一次請民進黨考量台灣所有觀光業者的需求以及民生需求，不要做太多的政治考量。

朱立倫表示，兩岸觀光是一個民生議題，他希望民進黨不要再造成兩岸對立，但賴清德總統就任後一直在鬥、一直在對立，希望能夠透過兩岸一定要對話交流，不要說一套做一套。

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此外，對於媒體提及網路上有很多綠營側翼在消費藝人「大S」的死訊，還說是因為藍、白兩黨聯手刪除疫苗預算，才會導致流感越來越嚴重，朱立倫表示，他要再一次的請這些朋友們多一點人性，少一點政治，如果只為了政治，這樣不斷的說謊，不斷的惡意攻擊，對於往生者是非常不敬，非常沒有人性。

有關國民黨台北市立委被民團發動惡罷，國民黨中央會提供立委什麼協助？朱立倫表示，他一再要求社會，一定要尊重民主政治，不要用所謂惡罷的方式，民進黨不斷的用這樣的方式希望翻轉，這是非常惡質傷害民主的，他要再一次呼籲所有選民站出來，捍衛民主，他並相信國民黨一定會團結一致，從中央到地方，全體一起努力來支持國民黨立委。

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