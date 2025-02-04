批民進黨開工搞罷免 朱立倫：籲賴清德用智慧解決問題

國民黨主席朱立倫今（4）日赴新北市國民黨部舉行新春團拜，行程間受訪，話題大多圍繞於大罷免議題。（記者黃子暘攝）

2025/02/04 11:02

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨主席朱立倫今（4）日赴新北市國民黨部新春團拜，行程間受訪，話題大多圍繞於大罷免議題，朱立倫批民進黨開工首日急搞罷免是「當家鬧事」，呼籲總統賴清德用智慧解決問題，而非鬥垮在野黨。

被問及立法院新會期是否加強注重民生法案？朱立倫說，藍營本就重視民生，「財政收支劃分法」修法也是讓地方獲得更多資源可推動建設，都被民進黨政治化此會期是法案會期，他已要求要全力推動幾項民生法案。

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朱立倫說，藍營本來強調的財劃法改革也是民生議題，卻被綠營政治化，民進黨原也主張財劃法改革，結果現在卻將其政治化，政策應回歸民眾需求考量；上個會期是預算會期，這個法案會期，他已要求全力推動幾個民生法案，諸如青年創業就業、能源、核電與能源議題、國際經貿環境變化應對等。

被問及中央黨部是否針對藍委葉元之等人的罷免案有所對策，朱立倫說，新年團拜國民黨互道恭喜，希望社會更團結、和諧，民進黨開工第一天就忙於搞罷免，「這種『當家鬧事』的行為，真的讓社會大眾感到搖頭」，國民黨該做的事還是要做，像葉元之勤跑基層、全力與新北市長侯友宜配合推動重大市政建設、爭取預算，國民黨拚民生、拚為民服務，反觀民進黨只拚政治。

至於綠委張宏陸控針對他的罷免案有國民黨政治操作，朱立倫斥道，綠委如此指控是否想到，他們指責別人時「四根手指」也正指向自己？民進黨在新北、桃園等地不也是全力動員罷免藍委？「台灣應該要和，而不應該要鬥」，他呼籲賴清德應用智慧解決問題，而非用鬥爭鬥垮在野黨，否則最終傷害的是台灣。

現場媒體提問，有傳言稱藝人大S的死訊是藍白釋出為了阻擋大罷免行動，朱立倫對此表示，這讓人感到遺憾，大眾關心如何安慰當事人家屬、控制流感疫情威脅，民進黨考慮的卻全都是政治，拋出許多荒謬、不合理的論點，此舉不存任何基本善念，呼籲民進黨，社會不應只有政治、對立，而是應多些人性、以德服人，而非以「力」服人。

國民黨台北市黨部4日舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫出席，向在場黨員拜年。（記者羅沛德攝）

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