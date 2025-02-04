黃國昌要賴清德懸崖勒馬 張益贍：民眾黨最怕解散國會

前民眾黨中央委員張益贍。（資料照）

2025/02/04 11:50

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國內掀起大罷免浪潮，台灣民眾黨代理主席黃國昌3日喊話，指罷免制度不是政黨惡鬥工具，又點名身兼民進黨主席的賴清德總統，嗆聲「若一意孤行，民眾黨不會袖手旁觀」。對此，前民眾黨中央委員張益贍表示，民眾黨最害怕的就是倒閣、解散國會，以目前支持度，重新選舉後民眾黨可能連4席都不到，反而國民黨有可能因此增加不分區席次。

張益贍在臉書PO文表示，其實目前國會亂象在憲政體制最好的解決方案是：白藍既然不滿卓榮泰，應提出〔倒閣案〕，並由卓揆提請賴清德總統〔解散國會〕，用新民意解決僵局，但藍白立委即想透過國會掌握權力，又不願接受民意檢驗，花費自己的資源來重新選舉。導致現在的國會亂象！

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張益贍指出，所以公民團體提出〔大罷免時代〕，就是在為目前台灣憲政僵局尋找出路，透過公民權的行使，讓毀憲亂政不負責任的白藍立委，可以重新被民意檢驗！但只要國民黨區域立委二階段罷免連署全數過關，國民黨立委就會開始思考倒閣了。

張益贍續指，因為反正會被罷免，不如倒閣解散國會，自己還能再選一次，如果真的被罷免了，自己就不能參選了！而倒閣、解散國會就是民眾黨（小藍八）最害怕的，假設解散國會，連不分區立委的政黨票也要重新投票，以目前民眾黨的支持度，可能連4席都不到。反而國民黨有可能因此增加不分區席次。

張益贍直言，所以國民黨立委在新會期，開始要思考是否還要被黃國昌、傅崐萁綁架，因為最後爽的是（小藍八），苦的是「阿罷之」！

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