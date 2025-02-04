稱國民黨沒在怕罷免 賴士葆：綠委也很危險

國民黨立委賴士葆。（資料照）

2025/02/04 10:55

〔記者劉宛琳／台北報導〕全台罷免國民黨立委團體昨天赴中選會送交19名立委第一階段罷免提議書，國民黨立委賴士葆表示，能罷成功的沒幾個，極少數立委才有可能被罷免掉，且包括綠委，不是只有藍軍，綠的也是很危險，誰多誰少還不知道。

民進黨團總召柯建銘直言立法院本會期是「罷免會期」，更指9月1日（下一會期）後正副院長都會順勢走人。賴士葆對此表示，「夜路走多自我壯膽、胡言亂語，柯建銘想當院長想瘋了，以為發動大罷免，可以全部換下國民黨41位區域立委，笑死人，這發生的機率絕對是零。第一、二階段過了，第三階段就來投票嘛，國民黨也沒在怕。」

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賴士葆嗆，不知道柯建銘說這種話的根據是什麼，這叫做「權力失落飢渴症」，眼看總召快沒得做了，「我猜大概9月1號開始他總召大概就沒有了」，不是換立法院長是換民進黨團總召。

賴士葆說，柯建銘昨天說自己跟賴清德默契十足，不是自走砲，言下之意是這些大罷免都是賴清德發起的，柯建銘甩鍋給賴清德，賴才是主要的兇手，柯建銘只是打手，柯昨的話就這個意思。賴清德說社會要團結、朝野要和諧，結果卻欺騙社會，柯建銘拚命發動大罷免，明知不可為而為之，明知不可能41個都罷掉，儘管第三階段遍地開花，能罷成功的也沒幾個，藍綠都會有，誰多誰少還不知道。

賴士葆表示，柯建銘最近講的話他都是左邊聽右邊出去，胡言亂語，這是他認識20幾年的老柯嗎？柯一向還算規規矩矩，怎麼最近講話這麼離譜，也太不自量力，表決輸多了，他很同情柯的心理創傷很重，有心理創傷症候群。

媒體詢問有部分可能會被罷免的立委去和國民黨團總召傅崐萁說這會期不要再推爭議性法案，對此，賴士葆表示，這個很難回答，但老實說選舉跟這個沒有關係，「你越軟弱人家越欺負你，只有以戰止戰，兩軍對峙狹路相逢勇者勝，每一位藍軍都要變勇者，否則被吃得骨頭都沒有了」。大家不要看昨天罷免藍委這麼多，綠委是零，「我們慢慢出菜，請各位仔細慢慢品嚐」。

賴士葆強調，極少數立委才有可能被罷免掉，包括綠委，不是只有藍軍，綠的也是很危險。以後只要不是民進黨當選就選兩次，這是賴清德所說的民主嗎？讓全世界知道只要民進黨選輸了就要再選一次，假民主之名行獨裁之實，台灣的民主沒有民進黨當家就不是民主。

而媒體詢問，柯建銘說民進黨團七長是史上最強戰隊，賴士葆反嗆，柯建銘少講一句話啦，柯史上最好的立法院長，只是沒有做到而已，「史上最好的立法院長未遂 」。

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