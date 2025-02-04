週刊還原柯文哲撕毀紙條 網轟：自己爛還要牽拖高雄

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城貪汙及侵占政治獻金弊案遭羈押禁見，有媒體今揭露，被柯文哲撕毀的手諭紙條被拼湊還原，在上頭除寫著「Orange出國」，還提及木可內帳、高雄國賓飯店等內容，讓外界質疑企圖藉此串證、帶風向。（資料照）

2025/02/04 10:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城貪汙及侵占政治獻金弊案遭羈押禁見，有媒體今揭露，被柯文哲撕毀的手諭紙條被拼湊還原，在上頭除寫著「Orange出國」，還提及木可內帳、高雄國賓飯店等內容，讓外界質疑企圖藉此串證、帶風向牽拖高雄。

週刊報導指出，檢廉去年8月底搜索柯文哲主席辦公室時，在垃圾桶翻出一張被撕毀的便條紙筆記，字跡斷斷續續且潦草，在拼湊還原及進行筆跡鑑定後，確認是柯文哲親筆寫下「1.木可內帳有無洩露？帳本？自我檢查」、「2.晶華→orange出国」、「3.太高調，李文宗」、「4.陳其邁高雄國賓飯店1140%」等內容，另在紙條背面還寫著「金主」。

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針對這番內容，臉書粉專「貓與邪佞的手指」發文指出，週刊今報導柯文哲涉及京華城案即將開庭審理，提到兩個重點，其一為「知情人士表示，柯文哲涉京華城案遭查辦，蔣市府政風處臨門一腳相當關鍵。蔣市府政風處在移送書指出，京華城案在原有560％容積率外要求再加樓地板面積，北市府不同意」。

其二為「民眾黨立委黃珊珊去年6月1日還曾傳簡訊給柯文哲表示：『台北市打你京華城的都是游淑慧（國民黨台北市議員），民進黨反而只打大巨蛋，其他都在看戲』」。「貓與邪佞的手指」指出，「這個點出下殺手的是誰了，並點出扯司法迫害意圖以政治及群眾力量面對柯文哲弊案的司法問題」。

粉專也指出，若照週刊報導內容秀出當時疑似被柯文哲撕毀的紙條，證明柯文哲去年遭踢爆政治獻金假帳後，曾下命令善後，紙條上的字跡透露「木可公司有內帳」、「柯下令橘子出國」、「指責開記者會針對假帳風波說『非常負責任地跟大家報告，我完全不知情』的李文宗太高調」、「下令對外帶風向，將高雄國賓飯店危老都更合法取得的容積率案，以此攻擊高雄市長陳其邁，檢方於起訴書中直指柯此舉是『狡飾犯行』」。

「貓與邪佞的手指」也提到：「友柯的前立委蔡正元還率先在臉書發文，指高雄國賓飯店危老案容積率比京華城高，希望司法用檢視京華城的態度檢視國賓案，應戰策略與柯在便箋中所寫字句吻合。」

「貓與邪佞的手指」指出，當時拿高雄國賓類比完全失敗，因為「高雄國賓劃設為商五840%容積率，是1993年高雄實施容積率規範後的事，當時的市長是國民黨吳敦義」，且高雄國賓已達40年以上，耐震能力評估未達一定標準（921前設計之耐震係數較低）詳細評估改善不具效益。根據《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，建築位於都市計畫地區、非歷史建築，屬危險或老舊的合法建築。「因此柯文哲當時試圖打陳其邁失敗」。

針對這番內容網友也紛紛批評「有夠噁心，自己爛還要誣陷別人」、「可見柯文哲確實用網軍帶風向，壯世代真噁心！」、「爛透了，自己爛還要牽拖高雄！」、「脫罪之虞還不忘拉別人下水來模糊焦點」、「可見以前只要有不利柯的新聞出來，就有一波攻擊？可能就是柯本人下令的？」、「小草在賴清德的臉書下留言，說柯文哲是大格局，賴比不上。看這紙條內容果然格局比宇宙還大，驚到不知道說什麼了」、「要證據這不就來了嗎？」、「草還是都會說是賴清德司法迫害」等。

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