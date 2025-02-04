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    中央通令公務機關禁用DeepSeek AI 陳其邁︰配合辦理

    中央通令公務機關禁用DeepSeek AI!陳其邁表示會配合辦理。（記者王榮祥攝）

    中央通令公務機關禁用DeepSeek AI!陳其邁表示會配合辦理。（記者王榮祥攝）

    2025/02/04 09:48

    〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院通令公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，以確保國家資通安全；高雄市長陳其邁表示，市府會配合辦理，並請資訊處先根據各機關情況進行了解與調查。

    行政院昨透過新聞稿表示，院長卓榮泰召開政務會議時指出，在數位正義原則下，一切有關生成式AI應用，都應在符合法制與開放精神下再行開發，而政府已留意到DeepSeek AI服務、在資料來源取得有違反著作權法相關法規疑慮，且在模型語言訓練上也有思想審查、限制等資料偏異。

    鑒於使用DeepSeek AI服務所衍生資料上傳中國的資安風險，目前尚未釐清也並未排除，甚至有違反個人資料保護、侵害個人隱私等疑慮，基於國家資通安全考量，數位發展部已特別警示公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用DeepSeek AI產品，藉以避免使用者相關數據或資訊，遭這類有資安疑慮的產品傳送。

    陳其邁今對此表示，政院是繼義大利、日本、美國海軍等，禁止公務機關使用DeepSeek AI；根據行政院2019年公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則，高市府會配合辦理，並請資訊處根據各機關使用狀況進行瞭解與調查。

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