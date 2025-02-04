疫苗預算遭藍委凍結 作家何穎怡：「立委亂搞」你喜歡嗎？

藝人大S在日本旅遊期間因感染流感，併發肺炎過世，引發不少民眾搶打流感疫苗。針對先前國民黨立委提案要刪凍購買疫苗的預算，作家何穎怡也發文質疑「你喜歡你的立委亂搞你的生死大事嗎？」圖為示意圖。（資料照）

2025/02/04 09:34

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝人大S在日本旅遊期間因感染流感，併發肺炎過世，引發不少民眾搶打流感疫苗。針對先前國民黨立委提案要刪凍購買疫苗的預算，律師林智群發文諷刺，先前立委質疑施打率低，現在又質疑疫苗怎麼買這麼少，然後結果都是刪凍預算，根本是「包牌式質詢」。作家何穎怡也發文質疑「你喜歡你的立委亂搞你的生死大事嗎？」

知名女星「大S」因感染流感，併發肺炎過世，讓流感相關資訊受到熱議，政治工作者周軒昨發文指出，日前藍白濫刪中央總預算，原本涂權吉、蘇清泉、邱鎮軍這三位國民黨立委，提案凍結衛福部疾管署買疫苗的預算1/20，算一算大概是2億7千萬左右。後來經過現場攻防，最後這一案變成凍結1000萬出委員會。周軒對此直呼「台灣人民可以打到疫苗的機會，真的是差一點就沒了……」。

請繼續往下閱讀...

律師林智群在臉書發文指出，「疫苗就是這樣。之前宣傳一堆，沒人來施打」。他也諷刺國民黨立委，先前說為什麼施打率這麼低？施打率低還買一大堆疫苗，造成浪費，是不是要圖利廠商？要刪凍預算。現在有藝人發生事情，一堆人搶著打，然後立法委員靠北怎麼買這麼少？結論還是刪凍預算。對此情況他也諷刺根本是「包牌式質詢」。

何穎怡也發文：「你們知道流感每年會造成25萬人到65萬人（全球）死亡嗎？你知道衛福部一直跪求大家去打流感疫苗，但是大家意願不高嗎？你知道國民黨下列三位立委涂權吉、蘇清泉、邱鎮軍，曾經提案要刪掉衛福部購買疫苗的預算2億7千萬元嗎？後來畏於壓力。凍結1000萬放行！！你喜歡你的立委亂搞你的生死大事嗎？」

網友在相關發文底下也紛紛留言質疑「然後現在大家搶打，他們又開始散布衛福部不多買疫苗的謠言」、「他們完全在拿我們台灣人民的生命跟安全開玩笑」、「我不要的時候不准多買一劑，我要的時候不准讓我多等一秒，藍白紅」、「刪預算的立委請不要打疫苗」、「這就是柯式/昌式問政法，然後有一班應聲蟲般的傳媒及嗜血的民眾」、「當初把疫苗搞沒的藍白，後面又會出來說政府浪費錢買過量的疫苗，沒疫苗鬼叫的也是某政黨，買太多說浪費又是同一個政黨，就跟當初新冠疫苗一樣」、「我1月初時看公費疫苗一大堆沒人打，農曆過年前一大堆免費公費的沒人打，還開辦社區服務中心還有區衛生所幾百支擺在現場」，還有網友稱「明年就叫那個批評的委員預測個數量。買太多或買不夠，那個委員就下台。這才是責任政治。」

周軒昨發文指出，日前藍白濫刪中央總預算，原本涂權吉、蘇清泉、邱鎮軍這三位國民黨立委，提案凍結衛福部疾管署買疫苗的預算1/20，算一算大概是2億7千萬左右。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法