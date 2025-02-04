被警跟監逾1小時 吳靜怡嗆蔣萬安：若無違法為何警察被懲處

媒體人吳靜怡發文透露，自己參加罷免團體活動期間，被台北市信義警分局員警尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖擷取自@gracewooh 社群平台Threads、「Grace Woo」臉書，本報合成）

2025/02/04 08:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕政治評論員吳靜怡近日到北市松山參加罷免國民黨立委徐巧芯活動，在參加活動期間卻遭到警察跟蹤，吳靜怡今日持續發文批評，台北市長蔣萬安一再強調，警方「依規範圍內執法」，為何可以一口咬定跟監67分鐘、超過8公里路程，是合法行為？明明就是「違法命令」。她也諷刺蔣萬安，如果沒有違法，幹嘛警察要受到懲處？「你甘願小警員因為你被受處罰也不願意承認長官指令錯誤」。

吳靜怡在臉書發文指出，反對「挺戒嚴，挺蔣萬安！」中華民國不能走民主回頭路。她表示「請蔣萬安市長拿出你頒布的『公民團體警備執行辦法』好好說明，為何派出便衣警察並強調跟監屬於合法？」並質疑「不要市長對著鏡頭說合法挺警察，然後，暗巷簡單懲處小警官。」

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吳靜怡指出，蔣萬安一再強調，警方「依規範圍內執法」，那麼是否就表示市長跟警察之間面對台北市的民眾進行合法集會時，有事前的「策略、謀動」，而且在蔣萬安市長完全知情的情況下，派出便衣警察的秘密跟監行為，並且是蔣萬安認為「合法」的準則，而這特殊的準則是否就是市長核准的「公民團體警備執行辦法」？

吳靜怡質疑，如果沒有這個準則，蔣萬安為何可以一口咬定跟監67分鐘、超過8公里路程，是合法行為？明明就是「違法命令」。她也批評蔣萬安，「派出便衣、秘密搜查、隨後跟監」，這是台北市市長有計畫性的對公民團體行使合法活動時採取的戒嚴手段，蔣萬安不只沒有承認非法性，還用他律師的資歷擔保了警方是依規範圍內執法，難道這「法」就是萬安的「萬法」，偉哉。

吳靜怡也諷刺蔣萬安，「如果沒有違反中華民國的法定，幹嘛警察要受到懲處？你甘願小警員因為你被受處罰也不願意承認長官指令錯誤」、「蔣萬安，那些三十八年被你家族戒嚴的受害者，你從來不關心也不道歉；當然，你對一位剛遷戶籍的台北市市民，當然也不會道歉」。

吳靜怡也質疑，蔣萬安「你絕對不是只用警察對付一個吳靜怡，這絕對是蔣萬安而慣用手法！甚至是對抗公民有規劃性的手段！所以，你是不是反而還很意外，怎麼會被發現？」

吳靜怡強調，「一個吳靜怡不重要，為了避免千千萬萬個吳靜怡，不要讓蔣萬安動用警備的錯，繼續逼迫全台灣！」同時也批評「麻煩壯世代家族，不要把網軍資源浪費在我身上，搞什麼網軍藍白合！去你的戰國廁」。她也提到，「486要幫我出律師費，還有很多律師哥哥要幫我出氣，那就從告網軍開始」。

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