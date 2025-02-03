陳福海點名「可能」競選金門縣長 李文良認了

金門縣副縣長李文良（右）說，跟隨縣長陳福海（左）工作，讓他學習很多，就好像打棒球，不論好球壞球都要能接得住。 （記者吳正庭攝）

2025/02/03 22:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長陳福海今天在縣府團拜時點名副縣長李文良，「可能」會出來競選下屆縣長，李文良未否認，他也說，很早開始思考「金門的下一步到底會是什麼？」，未來還有很多事情要向縣長請益。兩人雖未明說，已可略見接班態勢。

陳福海主持縣府團拜，再次暢言個人從政生涯前，不忘感謝老天爺幫忙，天氣放晴，台金班機得以順利往返；並肯定春節連假期間，縣府觀光處處長許績鑫、綜合發展處處長王中聖率同仁在松山、金門機場，協調鄉親搭機事宜。

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他說，縣府推動政策一定要注意輕重緩急、優先順序，要有延續性，「像我們李文良可能要選縣長」，未來的延續性沒有問題；話鋒一轉，又說「哪一天立委陳玉珍也要選縣長」，縣府團隊也要把縣府的政策告訴她，讓她理解。陳福海話說，未來不管誰當選，金門都是最好的。

陳福海也說應景吉祥話，預祝大家「蛇麼都順、蛇麼都好、蛇麼都可以成功」。並自帶主持說，接下來，請明日之星副縣長李文良致詞，他還對著遲到近20分鐘的李文良語帶雙關表示「都等你好久了」。

李文良致詞時，不忘展現其擅長的「良」性互動，推崇陳福海是他見過歷任縣長中最能掌握行政脈動、行政推動節奏的縣長。李文良說，過去曾在國立金門大學負責行政，但自從到縣府，明顯感受到縣府服務面向、層面都遠大於一所大學。

他說，擔任副縣長後更深深體會縣政千絲萬縷，每天都要用好的心情和心態去處理各種事情；他說，從上任第1天開始，總在思考「金門的下一步到底是什麼？」，在思考金門願景時，有時候會想遠一點，想到未來30年、50年後期待中的金門會是什麼樣貌？他說，一旦開始思考這樣的問題，很多畫面就會出現。他說，他和縣長都一樣會自己回覆手機上的訊息，也期盼和縣府同仁間訊息的流動可以更頻繁。

縣府一名資深官員指出，陳福海平日私下常以「使命感」喚起李文良的政治魂，雖偶在公開場合推薦李文良，但在各鄉鎮長、縣府內外主管及各級學校校長前公開點名李文良可能有機會一博縣長寶座，倒是頭一遭。從陳、李兩人互動，更不難看出，陳福海在安排接班人選時的不疾不徐。

李文良是國立金門大學助理教授，10年前陳福海擔任縣長時曾出任縣府教育處長；陳福海2年前回任縣長，延攬李文良擔任副縣長。

金門縣長陳福海（右五）率縣府秘書長呂清福（右四）及五鄉鎮長及代表會主席參加縣府舉辦的新春團拜。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉行新春團拜，縣府內外主管及學校校長都到場互道恭喜。（記者吳正庭攝）

金門縣政府團拜，與會者以茶代酒，互道恭喜。（記者吳正庭攝）

金門縣政府團拜，縣長陳福海（中）分送福袋。（記者吳正庭攝）

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