劍指高虹安、鄭正鈐！新竹市全國唯一「雙罷」達標

全國18個立委選區的公民團體在「反共護台志工聯盟」曹興誠帶領下，上午到中選會遞交均已達成罷免第一階段連署門檻的罷免提議書。（民進黨新竹市黨部提供）

2025/02/03 21:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨立法院黨團總召柯建銘所號召的全國大罷免行動，今天有了初步成果。全國18個立委選區的公民團體在「反共護台志工聯盟」曹興誠董事長帶領下，上午到中選會遞交均已達成罷免第一階段連署門檻的罷免提議書。今天18個團體中最特別的是新竹市，因為除了罷免立委鄭正鈐外，也同步罷免因貪污案停職中的市長高虹安，是「全國唯一提出雙罷免」立委及縣市長的團體，連署書超過7千份。

民進黨新竹市黨部主委施乃如表示，高虹安的施政滿意度總是全國最後一名，對市政毫無建樹；鄭正鈐本屆立委任內也如同上屆，從沒為新竹爭取建設，只會站在韓國瑜身旁護航國民黨毀憲亂政的法案，人民深惡痛絕。自去年藍白合謀修改國會擴權法案及高虹安因貪污罪被判刑以來，新竹市的公民團體便積極推動罷免連署。近期藍白持續惡意凍結或刪除中央政府總預算，影響台灣國防、民生甚鉅，更加深人民憤怒。自從民進黨民代服務處開設連署站以來，連署人潮不斷，擠滿各服務處，春節期間亦是如此。公民團體與新竹市黨部分進合擊推動罷免的努力下，終於有了初步成果，完成第一階段提議。未來期待繼續合作努力，將鄭正鈐、高虹安逐出新竹政壇。

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雙罷免案領銜人戴振博則提出要罷免的理由，他表示鄭正鈐在去年立委任內，支持破壞權力分立而被宣告違憲的國會擴權諸法案、企圖癱瘓憲法法庭的《憲法訴訟法》、破壞中央財政健全的《財政收支劃分法》，並支持將《公職人員選舉罷免法》程序規定加嚴，使人民行使罷免權變得困難。此外，於預算審議時，除延宕審議時程，於上月21日始通過，罔顧國家發展，憲法賦予立法委員忠誠義務，踐踏人民之託付。此外，於審議過程中，其亦未本於專業對預算進行審查，最終並參與同意國民黨及民眾黨對中央政府總預算最終刪減約2,075億元決議，刪減金額創歷史新高，除影響各項中央施政預算，包含各項社福補助及國防軍武之預算外，更影響中央對地方之各項補助款，影響地方權益。

關於高虹安的罷免理由部分，他則列舉了許多理由包括： 市政廢弛，市政滿意度吊車尾， 自詡「揭弊」，其實都是華而不實的政治操作， 重大市政建設工作都未完待續，補助款遭到中央收回。 只見大型商場笑，不見傳統商圈哭。 選前罵限制性招標，選後繼續用限制性招標。 勞動檢查淪為年底趕業績， 遭貪汙治罪條例判刑停職，竟還大方出席跑活動。

戴振博表示，新竹市是一個年輕城市，且為台灣科技重鎮，過去兩年在鄭正鈐及高虹安主政之下，新竹市早已是一片烏煙瘴氣、市容毀壞；新竹市民對於他們的所作所為，早已怨聲載道，忍無可忍。因此需要集合新竹公民的力量，為新竹市撥亂反正，讓新竹市重開機，罷免不適任的市長、不作事的立委，給新竹市一個城市發展的新機會。

鄭正鈐今發布新聞稿，質疑大罷免根本是一場政治操作的戲碼，透過激化對立與煽動仇恨來轉移焦點，意圖掩蓋施政無能。他強調，這不僅侵蝕台灣民主機制，更可能為未來的威權統治鋪路。

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