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    19藍委罷免投票料落在7月 沈伯洋曝挑戰：「冷卻期」很辛苦

    綠委沈伯洋。（資料照）

    綠委沈伯洋。（資料照）

    2025/02/03 23:45

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕各地公民罷免團體今天（3日）向中選會遞交19名國民黨區域立委的第一階段罷免提議書。民進黨立委沈伯洋彙整資訊，推測罷免成案並進行投票會落在今年7月。

    來自全國19個罷免團體今天到中選會遞交第一階段罷免連署書，沈伯洋發文表示，預計下個禮拜還有一波，這些連署罷免其實就是對國民黨整體的不信任投票。他還說，「 藍營當然也在醞釀這幾天要罷免。雖然藍營的罷免連署站根本沒人，但他一定會突然生出來連署書，這不但不符合『公民領銜』的基調，而且根本是報復與破壞規則，雖然他們修選罷法就是在破壞規則了……」。

    沈伯洋接著指出，「查驗需要25天，所以2/28左右才會有第一階段的結果，接下來中選會還需要工作天來公布第二階段的格式，因此第二階段的『正式』連署會在3月。進入第二階段後，會很冗長，到100天都有可能。大家可能會覺得為什麼那麼久，但這其實就是罷免制度的初衷，用『冷卻期』確保公民行使權利的冷靜。」

    沈伯洋直言，「但因為很多公民是從去年5月開始醞釀罷免，所以可以說是『冷卻太久』，而且絲毫沒有減退跡象。所以，制度設計上，反而大家還要特別對抗冷卻期，尤其又是在醞釀超過半年以上的運動，會是個辛苦的階段。大家真的辛苦了。這樣算下來，罷免可能會在7月。」

    各地公民罷免團體3日向中選會遞交19名國民黨區域立委的第一階段罷免提議書。（民進黨新竹市黨部提供）

    各地公民罷免團體3日向中選會遞交19名國民黨區域立委的第一階段罷免提議書。（民進黨新竹市黨部提供）

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