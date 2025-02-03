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    20案罷免提議書今送件 中選會：2/28前完成審定

    中選會副主委陳朝建表示，將請地方選委會於23日前查對並函復結果給中選會，而中選會應於28日前完成審定。（資料照）

    中選會副主委陳朝建表示，將請地方選委會於23日前查對並函復結果給中選會，而中選會應於28日前完成審定。（資料照）

    2025/02/03 20:51

    〔記者李文馨／台北報導〕台灣公民罷免團體今天向中選會遞交19位國民黨立委，以及停職中的新竹市長高虹安的第一階段罷免提議書。對於後續的審查時程，中選會副主委陳朝建受訪表示，依「公職選罷法」規定，中選會初點後，將請地方選委會於23日前查對並函復結果給中選會，而中選會應於28日前完成審定。

    陳朝建表示，依「公職選罷法」第79條規定，選舉委員會收到罷免案提議後，應於25日內查對提議人名冊；同法也規定，主管選舉委員會收到罷免案提議書件後，應即交由主辦選舉委員會於20日內查對提議人名冊，有不合規定者，應予刪除，並於規定期間內將查對結果函報主管選舉委員會。

    陳朝建解釋，中選會今天收到符合送件規定的各罷免案，於初點後就會發文給地方選委會，請地方選委會依法查對，並在2月23日前函復查對結果給中選會；而中選會應在2月28日前，針對是否符合提議門檻或是否需依法另行補提等事項完成審定。

    被提議罷免者包括台北市立委王鴻薇、李彥秀；新北市立委葉元之；桃園市立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹市立委鄭正鈐；南投縣立委游顥、馬文君；台中市立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣立委丁學忠；台東縣立委黃建賓；花蓮縣立委傅崐萁；以及目前遭停職的新竹市長高虹安。

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