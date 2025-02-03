大罷免行動開跑 在日台僑團體、台灣青年力挺「清除叛國勢力」

在日台僑團體「全日本台灣連合會」今天發表聲明支持台灣公民團體發起的罷免藍委行動。（全台連提供）

2025/02/03 19:51

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕台灣公民罷免團體今天集體向中選會遞交19位立委和1位市長的第一階段的罷免提議書，此舉獲得旅居日本台僑團體與台灣青年的全力支持。全日本台灣連合會、在日WASABI台灣會及在日台灣青年團今天發表聲明，呼籲台灣人民站出來，全力清除台灣內部的內應叛國勢力 。

全日本台灣連合會的聲明指出，中國國民黨的立法委員與中國共產黨勾結，在台灣立法院內進行全面的叛亂行為。這種卑劣行為不僅威脅台灣的民主與主權，也向全世界發出錯誤訊號，合理化中華人民共和國對台灣的併呑企圖。全台連嚴正譴責這種叛國行為，絶不容許。

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對於台灣公民團體發起的大罷免運動，全台連表示全力支持，呼籲台灣全體選民認清國內的敵人、守護民主與法治，尤其要鼓勵肩負台灣民主重任的青年站出來連署罷免，共同守護台灣的自由與主權。

全台連表示，這是一場為保衛台灣未來而進行的重要戰役，否則下次連罷免的權力也被中國國民黨奪走並促使該黨復辟。

在日台灣青年團體表示，即使他們身處異鄉，仍深切關心台灣的未來，他們堅信民主自由是台灣最珍貴的資產，然而近期的政局發展，使他們憂心台灣的民主根基正遭受內外夾擊。大罷免行動是台灣人民自救的重要機會，透過合法程序罷免那些傷害國家利益、破壞民主制度的立委，讓這場罷免行動成為台灣歷史上的重要轉捩點。

在日台灣青年團體發表聲明支持台灣公民團體發起的罷免藍委行動。（全台連提供）

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