罷免連署一階送件中選會 葉元之：狼子野心政客煽動只是要立委位子

新北市板橋東區國民黨籍立法委員葉元之的第一階段提議書已送達中央選舉委員會，葉元之今天出席板橋區行動治理座談。（記者董冠怡攝）

2025/02/03 19:41

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市板橋東區國民黨籍立法委員葉元之的第一階段提議書已送達中央選舉委員會，葉元之今天出席板橋區行動治理座談前，被媒體問到現身會議是否為了想要挽回？他回應，罷免方「只是要我的位子」，不要被少數有狼子野心的政客煽動。

葉元之表示，從他擔任立委之後，除了致力縮短教育政策與教學現場的落差，推動學校建設、國中增設專職校安人員、活化廢棄公有地、泰山板橋輕軌、浮洲污水下水道、電線桿地下化等，也有在爭取地方發展所需經費，並與里長合辦多次會勘，找尋相關單位協助因應，政策推動無法一蹴可幾，需要不斷溝通並盡力完成。

請繼續往下閱讀...

葉元之指出，出席座談會是因最了解板橋大小事的里長們都在，今天來看哪些地方在做的事情，站在中央的角度可以協助推動，中央、地方一起努力，事半功倍。大家說他做這些是否為了反罷免，但他就是做好自己的工作，持續服務地方鄉親。

葉元之認為，罷團覺得他當初只贏2000多票，贏得少、柿子要挑軟的吃，把他形容成爛到十惡不赦的人，抹黑、造謠滿天飛，就是要他立委的席次，澄清服務處不只有開，也設立第二處，一直都有在服務，而且之前擔任市議員時，很多事情也親力親為，獲得蠻多人認可，強調答應要做的、提出的政見，將一步一步落實。

他說，選民若有好的意見可以提出，鞭策民代推動落實，然而現在的情況卻是，「我還沒開始做就要罷免我」，質疑罷免方「只是要我的位子」，不然就會直接反映，齊心協力幫助地方建設。

他提到，如果要投票的話，仍要向外界喊話，實際上是有按部就班在做事的，也會繼續監督政府、把關預算，希望大家可以支持，不要被少數有狼子野心的政客煽動。「以前罷免是要拉下打混摸魚的民代，如今卻是選輸的要罷免選贏的、支持民進黨的要扯下國民黨的，也算是創下另類民主篇章」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法