全台大罷免潮！ 盧秀燕再喊話民生經濟優先 綠營議員批倒果為因

全台罷免立委潮，盧秀燕再喊話民生經濟優先挨批倒果為因。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/03 18:49

〔記者蘇孟娟、歐素美／台中報導〕本屆立委2月1日就職滿一年，今新春開工首日，全國共有19區立委第一階段罷免提議書送至中選會，台中市就佔4案之多，台中市長盧秀燕今再喊話，盼政治放兩旁、民生經濟優先；民進黨民代痛批她倒果為因，若非藍委立院表現讓人民看不下去，怎會遭罷免潮反撲，盧假民生優先，刻意跳過藍委正是杯葛民生經濟的元兇，根本也是幫兇。

全台罷免不適任立委連署遍地開花，全國共有19區立委第一階段罷免提議書送至中選會，台中市包括中2顏寬恒、中4廖偉翔、中5黃健豪及中6羅廷瑋等國民黨立委也在列，4人均是盧秀燕主力輔選對象，盧秀燕被問及是否會發動區域聯防反制時說，國家須祥和安全，社會才會安定、人民才能安心，若國家不斷擾動，不能祥和、安定，人民就無法安心；新年到來她希望能政治放兩旁、民生經濟優先。

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民進黨台中市議員江肇國強調，大罷免潮始作俑者是藍白立委在立法院惡搞後的民意反撲，以行政院中部聯合服務中心業務費被刪到剩7萬為例，開工日儼然成中心的「熄燈日」，影響重大，盧為何隻字不提，勸盧應先找台中4名被點名罷免藍委「萬事以民生為念」，在立院亂刪預算、亂立惡法，勢被民意淘汰。

民進黨市議員周永鴻也痛批盧秀燕假民生優先，刻意忽視藍委正是杯葛民生經濟的元兇，她若不是搞不清狀況，就是杯葛民生經濟的幫兇，「民生經濟優先」應對主導惡法的國民黨立院黨團總召傅崐萁說，台中市藍委自甘淪「傅隨組織」，盧秀燕不去拜託她帶出來的立委「民生為重」，反而助紂為虐，應該為此向台灣人道歉。

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