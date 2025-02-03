柯建銘讚卓榮泰是最穩定行政院長 批藍白大砍總預算逾6千億

立法院民進黨團總召柯建銘今日接受網路節目專訪。（匯流新聞網提供）

2025/02/03 18:30

〔記者謝君臨／台北報導〕朝野大罷免浪潮持續升溫！立法院民進黨團總召柯建銘日前喊出「雙罷」，要「罷免」（實為改選）立法院長韓國瑜及41席國民黨區域立委，遭外界質疑需耗費逾6億元。對此，柯建銘今接受網路節目專訪表示，國民黨大砍今年度總預算逾6千億元，「用千分之一的預算罷免，有什麼不對，是他們先搞出來的。」

柯建銘今日接受「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。針對立法院1月21日三讀通過的114年度中央政府總預算案，柯建銘批評，最後確定的總預算案刪減數與凍結數，在沒人知道的情況下就送去總統府是違憲，他也認為絕對無法送出讓總統公告。

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「審半天不送出來，現在又不算清楚，這絕對是違憲。」柯建銘認為，現在沒有一個人可以確定刪減數到底是多少，連國民黨都不知道，他相信立法院也算不出來。他質疑，「沒有一個人算得出來的話，是否可以送去總統府？」

柯建銘以潛艦國造預算案為例，指他有和國民黨團總召傅崐萁說過，「什麼事都可以談，但潛艦預算不能刪掉。」卻遭傅直接拒絕，他痛批藍白兩黨其實是聽中國領導人習近平指揮。

「潛艦預算21億元，國民黨說潛艦要可以沉下去、浮起來，才能動預算，可是20億元就被刪除了。」柯建銘痛批國民黨審查預算「根本白痴」，並強調如今藍白亂刪預算6千多億元讓國家難以行政，「用千分之一的預算罷免有什麼不對，國民黨靠X什麼東西。」

此外，對於有名嘴指稱行政院長卓榮泰將被換掉，柯建銘說，內閣絕對不可能改組，絕對不可能把卓榮泰換下來。他也表示，藍白兩黨席次雖在立院過半，但不可能倒閣、解散國會，因此卓榮泰日前在媒體稱「藍白不敢」的評論，是以諷刺口吻來說。

「卓榮泰是中華民國有史以來，最穩定、最成功的行政院長，我們才不會傻呼呼的把他換掉，那是國民黨白痴的期待。」柯建銘進一步表示，媒體報導改組內閣的言論，是井底之蛙、以管窺豹。他強調，絕對沒有所謂的改組名單，最穩定的行政院長就是卓榮泰。

「在野黨就是要（把台灣）送給中國，讓中國來管。」柯建銘指出，以總統賴清德的高度來看，是要以民主來解決民主問題、注重國安、朝野要和解勿對立，而在野黨亂砍預算讓執政黨根本無法執政，「這不是要國家死，那是什麼意思？」

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