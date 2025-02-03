為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免與賴清德不同調？ 柯建銘：總統、潘孟安與我有最大默契

    立法院民進黨團總召柯建銘今日接受網路節目專訪。（匯流新聞網提供）

    立法院民進黨團總召柯建銘今日接受網路節目專訪。（匯流新聞網提供）

    2025/02/03 18:09

    〔記者謝君臨／台北報導〕朝野大罷免浪潮持續升溫！對於立場是否與總統賴清德同調，立法院民進黨團總召柯建銘今（3）日接受網路節目專訪時強調，賴清德絕不會成為違憲的總統，而自己與賴總統、總統府秘書長潘孟安3人彼此都有高度信任與默契，因為大家曾經都是一個團隊。柯甚至斷言歷史桂冠會給賴清德，因為總統要守住台灣。

    柯建銘今日接受「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。針對日前喊出「大罷免」，遭外界質疑與賴總統不同調，甚至意圖搶話語權，柯建銘表示，這件事由不同的人看就有不同面向，尤其是他講出來的話，最在意的當然是中國、藍白，甚至媒體也開始見縫插針。

    他回顧，從前總統陳水扁時期，「府、院、黨、黨團」就像4個輪子，每週一晚上在行政院開會，當時府方都是派核心幕僚馬永成參加，而行政院則是派時任秘書長、現任內政部長劉世芳，劉的助理就是現任民進黨團幹事長吳思瑤，所以大家對政治都是一目瞭然。

    柯建銘強調，自己與賴總統以前就是同事，包含高雄市長陳其邁、立委蔡其昌都當過幹事長，以前就是一個團隊一起對抗國民黨。他說，幹事長基本上就是發言人，總召就是負責政治攻防、擬定策略，賴清德當時就是負責出來罵國民黨，陳其邁也是一樣。

    柯建銘提及，賴清德是民進黨史上當過2次幹事長的人，在朝在野都當過，政治歷練豐富，而他一直記得相當感動的一幕，他也曾向賴總統提及，「賴總統你都忘記了，你在當幹事長，我當總召時，你曾在開議記者會罵馬英九親中賣台，罵到眼眶泛淚。」那一幕一直讓人印象深刻，代表賴總統的個性耿直、堅定。

    他也說，自己和賴總統、潘孟安3人彼此的信任度都很足，因為大家曾經都是一個團隊，「我們有最大的默契，對彼此也都相當清楚」。

    柯建銘指出，憲法賦予總統保衛國家安全，「國家安全匹夫有責。」這也是老蔣時期講的話，所以賴清德也是在執行總統義務，也一定知道現在局勢險峻，以前只是對付國民黨，現在還要對付站在國民黨後面的中國領導人習近平。

    柯建銘直言，賴清德不可能去當一位違憲的總統，不保護國安。他也斷言，歷史桂冠一定會給賴清德，因為賴要守住台灣，未來會展開後賴清德時代，台灣的百年盛世。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播