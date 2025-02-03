大罷免與賴清德不同調？ 柯建銘：總統、潘孟安與我有最大默契

立法院民進黨團總召柯建銘今日接受網路節目專訪。（匯流新聞網提供）

2025/02/03 18:09

〔記者謝君臨／台北報導〕朝野大罷免浪潮持續升溫！對於立場是否與總統賴清德同調，立法院民進黨團總召柯建銘今（3）日接受網路節目專訪時強調，賴清德絕不會成為違憲的總統，而自己與賴總統、總統府秘書長潘孟安3人彼此都有高度信任與默契，因為大家曾經都是一個團隊。柯甚至斷言歷史桂冠會給賴清德，因為總統要守住台灣。

柯建銘今日接受「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。針對日前喊出「大罷免」，遭外界質疑與賴總統不同調，甚至意圖搶話語權，柯建銘表示，這件事由不同的人看就有不同面向，尤其是他講出來的話，最在意的當然是中國、藍白，甚至媒體也開始見縫插針。

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他回顧，從前總統陳水扁時期，「府、院、黨、黨團」就像4個輪子，每週一晚上在行政院開會，當時府方都是派核心幕僚馬永成參加，而行政院則是派時任秘書長、現任內政部長劉世芳，劉的助理就是現任民進黨團幹事長吳思瑤，所以大家對政治都是一目瞭然。

柯建銘強調，自己與賴總統以前就是同事，包含高雄市長陳其邁、立委蔡其昌都當過幹事長，以前就是一個團隊一起對抗國民黨。他說，幹事長基本上就是發言人，總召就是負責政治攻防、擬定策略，賴清德當時就是負責出來罵國民黨，陳其邁也是一樣。

柯建銘提及，賴清德是民進黨史上當過2次幹事長的人，在朝在野都當過，政治歷練豐富，而他一直記得相當感動的一幕，他也曾向賴總統提及，「賴總統你都忘記了，你在當幹事長，我當總召時，你曾在開議記者會罵馬英九親中賣台，罵到眼眶泛淚。」那一幕一直讓人印象深刻，代表賴總統的個性耿直、堅定。

他也說，自己和賴總統、潘孟安3人彼此的信任度都很足，因為大家曾經都是一個團隊，「我們有最大的默契，對彼此也都相當清楚」。

柯建銘指出，憲法賦予總統保衛國家安全，「國家安全匹夫有責。」這也是老蔣時期講的話，所以賴清德也是在執行總統義務，也一定知道現在局勢險峻，以前只是對付國民黨，現在還要對付站在國民黨後面的中國領導人習近平。

柯建銘直言，賴清德不可能去當一位違憲的總統，不保護國安。他也斷言，歷史桂冠一定會給賴清德，因為賴要守住台灣，未來會展開後賴清德時代，台灣的百年盛世。

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