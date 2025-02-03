台中4罷免案送中選會 罷團喊話實際連署日僅約50天「繼續鎖定」

台中4罷案一階連署提議書達標送中選會。（圖：中四罷團提供）

2025/02/03 18:02

〔記者蘇孟娟、歐素美、蘇金鳳／台中報導〕台中罷免4區藍委開工日完成中選會送件，台中罷團評估，二階連署門檻是一階10倍，但扣除造冊時間，下階段實際連署日僅約50天，盼民眾繼續鎖定，一等中選會公佈表格後，儘速送件支持，讓罷免不適任立委倒數計時。

全台罷免不適任立委連署遍地開花，本屆立委2月1日就職已滿一年，3日開工首日，全台有18區罷免立委案送中選會，台中市包括中2顏寬恒、中4廖偉翔、中5黃健豪及中6羅廷瑋等的連署提議均達第一階段門檻，今日已送案進中選會。

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不過，第二階段連署門檻是一階的10倍數，包括中4區罷團公佈一階門檻需3293份，已達成門檻，但二階門檻需3萬2921份；中6區一階門檻需2734份，一階門檻達標，但二階門檻10倍，需2萬7337份，基於保險考量，需際連署書各估需5萬及4萬份。

台中罷團指出，二階須等中選會公佈二階連署表格後才能開始，須在60天內達成，但扣除造冊日，實際連署日僅剩50天，時間吃緊，屆時會以簡訊通知，盼民眾持續鎖定連署點，等各罷團宣布開始受理二階連署後，能儘速填寫罷免書送件；目前雖完成第一階段送件，但這兩天仍會持續受理民眾送件，籲民眾僅需填寫姓名、電話，尤其要留聯絡資料，以利屆時二階啟動能通知；另公佈線上表單，讓民眾能留聯絡資料，以利通知參加二階連署。

中5選區罷免團體則指出，因不少長輩不諳線上填表單，目前中5選區保留友善店家填寫提議書，讓民眾留下連絡資料，以利2階通知。

對於罷免案送中選會，顏寬恒斥民進黨號召黨公職謀劃全台罷免，濫用罷免機制、打擊異己，立委的職責就是監督政府、審查預算，對於不合理或有疑慮的預算進行刪減、凍結，未來仍舊不畏民進黨恫嚇、繼續強力監督；黃健豪均喊自己做好立委該做的責任，不會受到影響；至於廖偉翔與羅廷瑋未接電話未回應。

台中4罷案一階連署提議書達標送中選會。（圖：中四罷團提供）

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