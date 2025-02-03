板橋黨部週二連署罷免張宏陸？罷團指獲邀請 國民黨回「不清楚」

綠委張宏陸1月發春聯。（翻攝張宏陸臉書）

2025/02/03 17:59

〔記者董冠怡／新北報導〕公民團體發起罷免新北板橋西區民進黨籍立委張宏陸；根據消息指出，明天週二上午將於國民黨新北市板橋區黨部舉行「罷免張宏陸連署」，未料今天下午指稱連署因雨、市黨部團拜取消。對此，罷團回應是受到邀請參加類似新春團拜活動，並非主動設立連署站點，也還沒決定是否要去；市黨部則說，不清楚連署活動消息。

據了解，罷免張宏陸的團體原定明天要在新埔捷運站1號出口旁設立連署快閃站點，但下雨取消，日期再訂，群組隨即又發布「罷免張宏陸連署」通知，時間、地點在明天（4日）上午9點20分至11點於板橋區黨部1樓（中山路一段50巷17號）；然而，今天下午又收回訊息，改稱「明天下雨、市黨部有團拜，明天連署暫取消，日期再行另訂」。

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罷團：受藍營邀請新春團拜 非主動設點

罷免張宏陸發起人吳禹辰說明，受到國民黨部邀請參加類似新春團拜的活動，「不是我們主動在那邊設立連署站點」，目前為止尚未決定明天是否要去設點，罷團理想地點是在相對熱鬧的捷運站跟市場附近。

國民黨新北市黨部回應，明天上午9點半有新春團拜，但不清楚有連署活動，也沒收到相關消息（指在板橋區黨部舉行罷免張宏陸連署以及臨時緊急取消），但若公民團體有需要，願意提供場地。

不滿張宏陸爭取社後輕軌跳票

吳禹辰指出，此一公民團體是由學生跟在地青年組成，但有國民黨相關人士介入不意外，像是志同道合者加入志工行列，彼此的共同目標都是表達對張宏陸任內政策未能落實的不滿，例如爭取社後輕軌跳票、宣傳政績的方式使長者誤以為坐火車不用錢、家族中有人賺「紅錢」讓人覺得表裡不一。

他提到，一階最低門檻先抓整數2300份，歷經初步篩選後，已蒐集到約2200份提議書，另有部分彙整中，先以衝到安全門檻3000份為目標，依據先前設立機動連署站的經驗來看，估計再辦1場便可達標。至於一階送件期程，原先預設過年後的上班日再辦1場，地點選在鄰近市場或捷運站，不過近日天氣不穩，確切時間還在評估中。

張宏陸：非民團發起 國民黨想以罷制罷

張宏陸認為，罷免活動根本不是民團發起，而是國民黨想要以罷制罷，轉移公民割藍委大罷免的焦點，例如第一次擺攤，幾乎都是國民黨幹部，包括板橋區黨部主委邱宏濱、新北戰警板橋會長林金裕等人，又如本來明天要在新埔捷運站的攤位，說因雨改到國民黨板橋區黨部，後來又因國民黨團拜而取消，這些就是最好的證明。

張宏陸重提，國民黨想以罷制罷、誤導民眾，之前就發生現場簽署民眾本來以為是張宏陸擺攤，要罷免葉元之，後來發現不對又撤回，因為板橋東、西區是同一行政區，國民黨此舉只是想混淆視聽、轉移焦點罷免葉元之。

國民黨新北市黨部與板橋區黨部相鄰。（記者董冠怡攝）

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