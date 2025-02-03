李彥秀被爆節省稅金稱美國房子自住 高嘉瑜：別再說謊了

國民黨立委李彥秀。（記者楊心慧攝）

2025/02/03 17:57

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨前立委高嘉瑜昨（2日）於臉書發文質疑國民黨立委李彥秀2016年選上立委後四個月就於美國買豪宅，有爆料者爆料，李彥秀為了節省稅金，申請美國房子自住，藉此豁免稅金；高嘉瑜受訪表示，她也有收到李彥秀的相關爆料，李彥秀等同是對美國主張是居住在美國的居民，如果只是投資、旅遊，就不該申請此減免，呼籲李彥秀應誠實面對，別再說謊。

李彥秀於上稿前未接電話，無法獲得回應。

李彥秀於去年選舉期間被高嘉瑜爆料，在中國海南島有一間60坪豪宅、美國加州爾灣的豪宅市值高達21億元，甚至美國的房子還是2016年選上立委後四個月所購置，當時李彥秀回應，加州爾灣的土地、建物是2016年以180萬美元（約台幣5千573萬元）購入，絕非高嘉瑜所說的21億元。

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有爆料者爆料投訴，李彥秀目前申請自住，豁免美金高達7000元，但她根本沒自住，人長期住在台灣，只為節省稅金，另外爆料者也說，去年李彥秀稱以美金180萬購買建物，但其實是以美金230萬購買，質疑李彥秀接連說謊。

高嘉瑜接受電訪表示，看到李彥秀發聲明稱三亞40坪不是豪宅，只是為旅遊散心而買，只能說有錢人的世界果然跟平民不同，一般人在台灣連買房子都很痛苦，李彥秀可於美國買200坪、中國買40坪，並稱這些是冷飯熱炒，但針對各界質疑點都不回應，包含是否其實有綠卡、資金如何到海外、為何在海外到處買房置產、為何剛選上立委就買房？大家去旅遊散心，最多買紀念品或伴手禮，沒想到李的紀念品和伴手禮是當地豪宅，台灣有哪個民眾能接受？

高嘉瑜指出，先前也有人提供她李彥秀申請豁免稅金美金的相關資料，她近期拿相關資料詢問美國會計師，會計師說沒自住不該申請這項屬於住家的減免，且申請自我住宅免稅，必須要有美國的社會安全號碼，也就是根據美國《社會安全法》發給美國公民、永久居民、臨時（工作）居民九位數字號碼，近年來已成為實際上的身分證。

高嘉瑜質疑，李彥秀等同是對美國主張是居住在美國的居民，如果只是投資、旅遊，就不該申請此減免，如果有社會安全號碼不見得有綠卡，但若申請就等同是認為自己是居民，李彥秀於2022年申請，等於她認定自己是美國、加州當地的居民，免稅申請表單還須有法律的自我認證，也就是說李彥秀有作偽證的自我陳述。

高嘉瑜批評，由此可知李彥秀不斷說謊，先不論把美國當自住是否違法，但身為台灣立委卻把美國當主要住宅，並申請減免稅金實屬不妥、道德觀感不佳，且李彥秀在美國政府申請的資料承認自己是美國加州當地居民，認為李彥秀不是跟台灣說謊，就是跟美國說謊。

另外，美國註冊會計師受訪表示，美國自住房屋稅務優惠須在五年內擁有房子兩年，至少有兩年將房子作為屋主的主要住所，不過美國認定相較於台灣又更為寬鬆，且多以誠實、自證為主。

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