叮囑退輔會竭能照顧榮民 賴清德：不分黨派族群要團結

賴清德總統今出席國軍退除役官兵輔導委員會「114年新春團拜」時表示，台灣已進入「超高齡社會」，65歲以上榮民佔46.6%，請退輔會務必竭盡所能照顧好榮民及家眷。（總統府提供）

2025/02/03 17:31

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今出席國軍退除役官兵輔導委員會「114年新春團拜」時表示，台灣已進入「超高齡社會」，65歲以上榮民佔46.6%，請退輔會務必竭盡所能照顧好榮民及家眷；他也重申，不管什麼時候來到台灣，不管是什麼族群，只要認同這塊土地，就是這塊土地的主人，也是這個國家的主人，大家都是為了國家、為了台灣、為了社會，不分黨派、族群應該團結在一起，特別是台灣面臨關鍵時刻。

賴清德指出，許多榮民曾參與古寧頭戰役、八二三炮戰，英勇守護台灣、捍衛中華民國，並且在過去幾十年間，參與台灣重大建設，對國家社會貢獻非常多，他也主動來到退輔會參加新春團拜，以行動表達對榮民的尊敬，以及對退輔會工作的肯定與支持。

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賴清德提到，他的叔叔曾打過八二三炮戰、他也算榮眷，後來擔任立委及民進黨團幹事長時，曾與歷屆退輔會主委共事，並協助退輔會捍衛預算；此外，政府對於國軍與榮民的照顧也越來越多，蔡英文前總統任內逐年提高國防預算，研擬許多計畫，像是國軍的興安專案，逐步更新國軍老舊營舍，大家都是為了國家、為了台灣、為了社會，不分黨派、族群應該團結在一起，特別是台灣面臨關鍵時刻。

賴清德也勉勵退輔會務必秉持清廉、勤政、專業、關懷社會弱勢的精神，將就學、就業、就醫、就養及社會服務5項工作做好。尤其，台灣已進入「超高齡社會」，65歲以上的榮民也佔46.6%，請退輔會務必竭盡所能，依法律及規定照顧好榮民及家眷。

賴清德提及去年參加「八二三戰役勝利66週年追悼典禮」時，遇到來自各個族群的遺眷，大家都是共同守護國家的一家人，他認為，不管是什麼時候來到台灣，不管是什麼族群，只要認同這塊土地，就是這塊土地的主人，也是這個國家的主人，期盼增進對彼此的了解，大家團結在一起，共同守護國家，不被中國所滲透。

賴清德也重申身為總統的三個使命，第一，他會延續國家生存發展、確保主權不容侵犯併吞；第二，維護國人生命財產安全，和平無價、戰爭沒有贏家，我們要靠實力達到和平；第三，發展經濟韌性，維持經濟自主性，這樣才不會受制於他人。我們要與民主陣營站在一起，守護自己的安全、維持印太和平穩定，包含美國建立四方安全對話（QUAD）、澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、五眼聯盟等，都是為了維持印太區域的和平穩定； G7、G20或各國領袖也都強調台海和平穩定是世界安全和繁榮的必要因素。

賴清德總統今出席國軍退除役官兵輔導委員會「114年新春團拜」時表示，台灣已進入「超高齡社會」，65歲以上榮民佔46.6%，請退輔會務必竭盡所能照顧好榮民及家眷。（總統府提供）

賴清德總統今出席國軍退除役官兵輔導委員會「114年新春團拜」時表示，台灣已進入「超高齡社會」，65歲以上榮民佔46.6%，請退輔會務必竭盡所能照顧好榮民及家眷。（總統府提供）

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