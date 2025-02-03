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    首頁　>　政治

    交通部4新人事 前新竹副市長沈慧虹升主任秘書

    交通部主管人事調動，曾任新竹市副市長、現任交通部參事沈慧虹，調陞交通部主任秘書。（資料照）

    交通部主管人事調動，曾任新竹市副市長、現任交通部參事沈慧虹，調陞交通部主任秘書。（資料照）

    2025/02/03 17:10

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部主管人事調動，曾任新竹市副市長、現任交通部參事沈慧虹，調陞交通部主任秘書，原主任秘書黃荷婷平調觀光署副署長，原副署長周廷彰平調本部技監。人事異動明天（2月4日）生效。

    交通部今天表示，經行政院核定，交通部參事沈慧虹調陞主任秘書，運輸研究所主任秘書陳其華調陞交通產業發展及國際事務司司長。

    交通部原主任秘書黃荷婷平調觀光署副署長，原觀光署副署長周廷彰平調交通部技監。原交通產業發展及國際事務司司長陳進生平調參事。

    交通部表示，新任的參事沈慧虹，現年58歲，國立交通大學交通運輸研究所碩士，81年公務人員高等考試二級考試運輸管理科及格，歷任台北市政府交通局專門委員、本部公路總局專門委員、新竹市政府交通處處長、新竹市政府副市長及本部參事等職務。

    新任交通產業發展及國際事務司的陳其華，現年57歲，國立交通大學交通運輸研究所博士，86年公務人員高等考試三級考試交通工程科及格，歷任本部運輸研究所副研究員、研究員、組長及主任秘書等職務。

    交通部強調，沈慧虹、陳其華對於新職務相關業務領域均非常嫻熟，相信上任後必能持續發揮長才，並能以積極創新思維，再創佳績。

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