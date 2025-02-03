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    宜蘭縣「藍白合」有譜？2黨黨部主委首度碰面談合作

    民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠（中）說，若獲黨中央徵召參選宜蘭縣長，她一定全力以赴。（記者江志雄攝）

    民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠（中）說，若獲黨中央徵召參選宜蘭縣長，她一定全力以赴。（記者江志雄攝）

    2025/02/03 16:38

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣「藍白合」有譜？國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌及民眾黨宜蘭縣部主委陳琬惠今天（3日）首度碰面，商討合作事宜。林明昌表示，2黨合作才有機會打敗民進黨，至於是否聯手民眾黨合力罷免宜縣民進黨立委陳俊宇？靜候黨中央的指示。

    林明昌原本擔任國民黨宜蘭縣黨部代理主委，上個月獲得真除，今天到民眾黨宜蘭縣黨部拜訪陳琬惠，經他轉述，雙方談到宜蘭縣選民結構，一旦藍白各吹各的調恐兩敗俱傷，相互合作才能扳倒民進黨，他強調，此次屬於禮貌性拜會，日後合作細節，仍待進一步磋商。

    此外，民眾黨代理主席黃國昌今天參加民眾黨宜蘭縣黨部開工團拜，被問到明年宜蘭選戰布局時，他表示，民眾黨將推出最強人選服務鄉親，希望搶進宜蘭縣議會，並成立議會黨團，宜蘭縣長選舉也不會缺席，稱讚陳琬惠過去在宜蘭選過2次，得票率扶搖直上，是接任縣長的最強棒。

    陳琬惠回應，去年立委卸任後，就留在宜蘭做在地服務，若獲黨中央徵召參選宜蘭縣長，她一定全力以赴，爭取為民服務的機會。

    國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌（圖）證實，他今天與民眾黨宜蘭縣部主委陳琬惠碰面談合作事宜。（記者江志雄攝）

    國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌（圖）證實，他今天與民眾黨宜蘭縣部主委陳琬惠碰面談合作事宜。（記者江志雄攝）

    民眾黨代理主席黃國昌（右2）稱讚陳琬惠（右3）是接任宜蘭縣長的最強棒。（記者江志雄攝）

    民眾黨代理主席黃國昌（右2）稱讚陳琬惠（右3）是接任宜蘭縣長的最強棒。（記者江志雄攝）

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