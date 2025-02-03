大S猝逝掀搶打流感疫苗潮 他揭藍白原本想凍2億多採買疫苗錢！

大S的死訊曝光後，各地出現打公費流感疫苗的人潮。（資料照）

2025/02/03 19:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名女星「大S」徐熙媛今天（3日）被證實遊日期間染上流感併發肺炎逝世，震驚各界，流感相關資訊受到熱議，民眾也開始搶打流感疫苗。政治工作者周軒今天見疫苗話題正熱，提到日前藍白濫刪中央總預算原本想動衛福部疾管署買疫苗的錢，直呼「台灣人民可以打到疫苗的機會，真的是差一點就沒了……」。

大S身體常年不好，除了有心臟二尖瓣脫垂的宿疾，還有癲癇、氣喘等病史。昨天（2日）開始在網上瘋傳其死訊，不少人都認為是假新聞，直到妹妹「小S」徐熙娣透過經紀人證實噩耗，表示姐姐春節期間隨家族赴日旅遊感染流感併發肺炎逝世，享年48歲。大S的死訊曝光後，流感成為網上熱議話題，各地也出現搶打公費流感疫苗人潮。

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周軒今天下午透過臉書PO出藍委涂權吉、蘇清泉、邱鎮軍日前打算凍結疾管署買疫苗前的提案，「我們都希望每個台灣人都能夠身體健康，平安過每一天，不要再有下一個大S的憾事發生。不過本次中央政府總預算審查時，在衛環委員會，涂權吉、蘇清泉、邱鎮軍，這三位國民黨立委，提案凍結衛福部疾管署買疫苗的預算1/20，算一算大概是2億7千萬左右。後來經過現場攻防，最後這一案變成凍結1000萬出委員會。台灣人民可以打到疫苗的機會，真的是差一點就沒了。」

網友紛紛表示，「不只買疫苗的錢，藍白還刪了衞福部的疫苗宣導費！」、「疾管署呼籲施打流感好一陣子了，施打率還是不高到開放全年齡段都可以施打公費疫苗，現在宣傳費被刪掉6成，剩下是要靠我們自己口耳相傳嗎？大罷免原因再加一條！」、「另外2個就算了，虧蘇清泉還曾經是醫師，提這種莫名其妙的東西」、「凍結買疫苗的錢到底是怎樣，國產的唱衰，外國的也不給買？」、「太誇張了，百姓的救命錢這樣刪！」

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