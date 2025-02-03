「拔釘行動」3500份提議書送中選會 丁學忠平常心看待、劉建國認公民自覺

丁學忠受訪表示，一切平常心看待，持續盡自己職位本分為雲林鄉親服務。（資料照）

2025/02/03 17:28

〔記者李文德／雲林報導〕全台各地掀起「大罷免潮」，今上午18個罷免團體大會師，將第一階段罷免提議書送至中央選舉委員會，雲林縣公民團體「拔釘行動–雲林開工」將3500份提議書送出。對此，民進黨雲縣黨部主委劉建國認為是公民自覺，國民黨雲縣黨部主委張嘉郡覺得「惡罷」行為不會被人民接受；丁學忠本人指出，一切平常心看待，持續盡職務本分做事。

雲林「拔釘行動–雲林開工」團體今上午將3500份第一階段罷免提議書送交中選會前，與各縣市罷免團體先後發表談話。雲林罷團指出，在8個月漫長努力下，雲林拔釘行動衝破第一階段提議安全門檻，讓雲林看似不可能的事情轉變為可能，都要謝謝雲林鄉親選擇踴躍站出來支持，另志工們在春節期間都不休息協助，也謝謝所有的志工，第2階段會更煎熬，希望更多的台灣人、雲林鄉親站出來，為台灣罷免在國會聯共作亂的不適任立委。

請繼續往下閱讀...

對此劉建國認為，雲林第一選區一階達成並送件，是雲林人民憤怒、公民的自覺，加上藍白兩黨亂搞的催化，才讓現在罷免行動遍地開花，下月民團將展開二階連署，如民團提出相關需求協助，黨部會給予幫忙。

張嘉郡表示，丁學忠委員在短短一年，與她攜手為雲林海線地區爭取幾十億元的經費，包括農水路整治、溫網室補助、天然災害補助等，非常多實質照顧農民、關心基層、關懷弱勢的措施，相信基層百姓都看在眼裡，如此不顧蒼生、只搞政治的惡罷行為，不會被大家所接受。

丁學忠表示，持續為自己的職位做好本分，對於罷團目標罷免他，以平常心看待；雲林縣長張麗善表示，不希望看見政治惡鬥，民意代表皆是透過民主過程選出來，丁學忠上任滿一年，為雲林爭取許多經費，縣民應理性看待。

劉建國認為，此行動是雲林人民的憤怒、公民的自覺。（資料照）

張嘉郡認為丁學忠與她攜手為雲林海線地區爭取幾十億元的經費，相信基層百姓都看在眼裡，如此不顧蒼生、只搞政治的惡罷行為，不會被大家所接受。 （資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法