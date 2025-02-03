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    美國恐取消中國最惠國待遇 陸委會：台商在中投資風險遽升

    陸委會主委邱垂正指出，一般預期美國對中將採取更嚴密的科技圍堵，甚至取消中國的最惠國待遇，台商在中國的投資風險將急遽升高。（記者方賓照攝）

    陸委會主委邱垂正指出，一般預期美國對中將採取更嚴密的科技圍堵，甚至取消中國的最惠國待遇，台商在中國的投資風險將急遽升高。（記者方賓照攝）

    2025/02/03 15:45

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正今日出席海基會「2025中國台商春節活動」致詞表示，「川普2.0」的動向舉世關注，美國新孤立主義及保護主義興起，全球經貿將面臨重大變革，中國更是首當其衝。

    邱垂正指出，除關稅提高外，一般預期美國對中將採取更嚴密的科技圍堵，甚至取消中國的最惠國待遇，台商在中國的投資風險將急遽升高。

    邱垂正談及，中國官方宣稱2024年的經濟成長率達5%，但實際在陸經營的各位台商，應該能夠明顯感受到中國經濟雖積極振作卻欲振乏力，面臨美國給予的高壓，恐怕是雪上加霜。

    邱垂正說，政府自2019年推動「歡迎台商回台投資行動方案」以來，廣受台商歡迎，截至去年底，累計已有328家通過審查，總投資約新台幣1.3兆元，成效顯著。為鼓勵台商回台投資，作好台商後盾，經濟部已陳報行政院，再展延3年至2027年底，並打算將適用對象從中國台商擴大到全球台商。新的一年，全球開啟新挑戰與新機遇，政府和大家攜手向前邁進，為台灣也為自己打拼。

    邱垂正表示，政府充分理解目前台商面臨經營困境可說是前所未有，例如接到許多台商反映資金移出中國困難，影響營運資金運用與調度規劃。陸委會也特別委請台商張老師團隊就實務上面臨的問題態樣，以及資金匯出應注意事項、如何節省稅費等提供專業分析，提供給台商參考。

    在兩岸關係方面，邱垂正表示，面對中國持續對台複合性威脅、地緣政治風險不斷升高，政府持續落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、建構經濟安全與社會韌性、和民主國家強化合作建立夥伴關係、發展穩健有序的兩岸關係，以維持台海的和平穩定。

    邱垂正提到，近年來我方持續向中方表達善意，我們歡迎中客及中生來台，願以對話取代對抗，秉持「四個堅持」，不卑不亢，呼籲中方要務實面對兩岸現狀及尊重台灣民意，體會我方的善意，不要對台文攻武嚇強加政治框架，才能共同促進台海及區域的和平穩定繁榮。

    「期盼雙方善意堆疊、推動兩岸健康有序交流！」邱垂正也說，針對中方表示將於近期開放上海、福建團客來台旅遊，我方已表達希望雙方儘速可透過觀光「小兩會」進行溝通並作好妥善安排。

    邱垂正提醒，近年中共持續增修相關國安法令，擴大國安定義及擴張管轄範圍，加上中共司法程序的不透明與制度設計的不文明不友善，例如長臂管轄、終生追訴、判處死刑、缺席審判、沒收財產等，已發生相當多起對赴中台灣民眾不當盤查、拘留訊問、攔檢搜查與限制出境等，也有遭到羅織國安罪名予以審判、關押個案，對象除一般國人外，還包括公司台幹。

    他強調，服務台商是海陸兩會共同的任務，海基會是台商的娘家，陸委會是台商的後盾，海陸兩會將站在國家利益上，創造兩岸關係及經貿交流良性互動環境，希望透過善意的堆疊，讓兩岸關係正向循環、和平穩定，希望中國與我方相向而行，以人民福祉為念，互利互惠、和平共榮。

    陸委會主委邱垂正。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會主委邱垂正。（記者陳鈺馥攝）

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