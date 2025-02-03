藍白合罷綠委？黃國昌：賴清德若一意孤行 民眾黨不會袖手旁觀。

民眾黨代理主席黃國昌（中）在宜蘭受訪時，被問到是否藍白合罷免綠委？他回說，罷免制度不是政黨惡鬥工具。（記者江志雄攝）

2025/02/03 16:06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國內掀起大罷免浪潮，台灣民眾黨代理主席黃國昌今天（3日）被問到是否會透過藍白合罷免綠委？他說，罷免制度不是拿來作為政黨惡鬥工具，他希望總統兼民進黨主席賴清德把這件事放在心上，若一意孤行，民眾黨不會袖手旁觀。

黃國昌下午參加民眾黨宜蘭縣黨部開工團拜，他接受聯訪時，媒體詢問，宜蘭縣有公民團體連署要罷免民進黨立委陳俊宇，民眾黨會循藍白合模式促成嗎？

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黃國昌回應說，呼籲賴清德以蒼生為念，以台灣為念，罷免制度不是拿來作為政黨惡鬥工具，請賴總統放在心上。

之後，黃國昌話鋒一轉，直指賴清德不僅是民進黨主席，更是國家的總統，過去一年來正事不幹，執政成績一片蒼白，正當台灣面臨挑戰之際，竟然不好好施政，推動福國利民措施，反而發動所謂大罷免，加劇朝野對立、社會分裂跟衝突，絕非負責任執政者該採取的作為。

黃國昌說，民眾黨還在等賴清德的回應，盼能懸崖勒馬，以執政黨黨主席高度清楚回應相關訴求，如果一意孤行，把台灣推向更對立更衝突局面，民眾黨不會袖手旁觀，一定會有相對應動作。

黃國昌（右2）今天下午參加民眾黨宜蘭縣黨部開工團拜。（記者江志雄攝）

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