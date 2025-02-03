台商在海基會春酒開嗆賴清德 羅文嘉：刻意這樣做耐人尋味

廈門台商協會副會長葉永松今天在海基會舉辦的中國台商春節活動大嗆賴清德。（記者陳鈺馥攝）

2025/02/03 16:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會今日舉行「2025中國台商春節活動」，會中廈門台商協會副會長葉永松當面大嗆總統賴清德，他高喊「賴主席，當家不鬧事」，希望不要有大罷免。對此，海基會祕書長羅文嘉受訪說，這位台商顯然選錯地點與場合，刻意這樣做耐人尋味；知情人士批評，擺明就是要拿總統在場做文章，才好向對岸交代。

羅文嘉表示，有關罷免的議題在這個場合上反映，似乎是選錯了地方，但這也反映了台灣的民主、多元。今天的台商春節活動除了團拜祝福外，有任何兩岸相關的問題，都可以在餐會中彼此交流。

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羅文嘉指出，大罷免與否是公民團體或個人在各選區中發起的事，如果對這議題有意見反映，應該回到公民社會與相關的選區，提出個人的看法。他強調，如果是在中國，不要說是習近平在場，即使是國台辦主任宋濤在場，大概也不會有這種事發生，這顯示台灣民主的可貴，只是就此議題而言，應該有很多更合適的場合可發表意見。

羅文嘉強調，表達意見是任何台灣人都有的權利，在政治議題或公共議題上，每一個人都有不同看法，即使是同一政黨內也有很多不同看法。台灣的可愛可貴，就在於尊重每個人的看法，也讓每個人都有表達意見的自由，而這點正是身為台灣人的光榮，「我們一定會捍衛每個人發表意見的自由，但是這位台商顯然選錯地點與場合，刻意這樣做耐人尋味」。

知情人士指出，這些台商協會的幹部通常返台時都會來海基會拜訪秘書長，有什麼問題都可以面對面反映。今天故意挑這個場合，不稱總統而是稱「主席」，且不是反映兩岸議題，反而談「反罷免」的黨政議題，說沒有政治目的，或許背後有政治壓力而必須表態。

他痛批，在總統離開後，海基會說要幫忙安排葉永松在外面受訪，這時葉又不要了，更是讓人質疑。擺明就是要拿總統在場做文章，才好向對岸交代。

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