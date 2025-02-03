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    嘉義縣府新春團拜 翁章梁：重大建設2028年陸續落成

    嘉義縣府新春團拜。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣府新春團拜。（記者林宜樟攝）

    2025/02/03 15:29

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府今天進行新春團拜，縣長翁章梁向縣民拜年時說，今年是充滿變化與挑戰的一年，國際情勢轉變、台商回流、中北部發展飽和將影響中南部發展，感謝前總統蔡英文與總統賴清德的支持，讓嘉義縣抓住機會爭取多項重大建設，如台積電先進封裝廠及華泰名品城Outlet等預計於2028年陸續落成，帶動全縣轉型為「農工科技大縣」。

    翁章梁與縣府團隊與嘉義縣議長等向縣民拜年，文昌國小國樂隊和柳溝國小舞獅隊帶來表演，翁章梁、張明達及副縣長劉培東等敲響鑼鼓；翁章梁說，希望時間過得快一點，農工科技大縣願景就會更早實現，多項重大建設將會在2028年陸續落成。

    翁章梁說，今年充滿變化與挑戰，六大工業區逐漸成形，台積電已進駐嘉義縣，今年底第一座封裝廠裝機，國科會南科管理局已啟動嘉義科學園區二期90公頃擴建計畫；消費性產業也會隨著華泰名品城Outlet進駐而有所成長，相信高鐵站前的商業用地在這2、3年將會出現更多好消息。

    翁章梁說，農業、工業、科技產業、消費產業等領域都在持續發展中，嘉義縣未來會成為均衡發展的城市，呼應鄉親的期待，也是縣府努力轉型的目標，只要縣府先打造出產業的火車頭，就能帶動資源投入，也會有更多火車頭湧入嘉義縣，期勉眾人繼續「辛苦」，未來的生活一定會變得「快活」。

    嘉義縣國小學童舞獅。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣國小學童舞獅。（記者林宜樟攝）

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