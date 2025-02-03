為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南市府新春團拜 黃偉哲肯定0121災後處理速度已超越過去

    台南市政府於永華市政中心2樓中庭舉辦114年「蛇宓隆好」新春團拜。（南市府提供）

    台南市政府於永華市政中心2樓中庭舉辦114年「蛇宓隆好」新春團拜。（南市府提供）

    2025/02/03 14:56

    〔記者王姝琇／台南報導〕開春上班首日，台南市政府舉辦114年「蛇宓隆好」新春團拜，市長黃偉哲感謝同仁在去年「臺南400」辛勞付出；也肯定同仁0121地震災後處理速度已超越過去。

    為迎接蛇年新春到來，市府秘書處以橘子妝點成「2025大吉」字樣，寓意大吉大利；現場並由台南市民族管弦樂團帶來《金蛇狂舞》等樂曲。

    黃偉哲說，去年適逢「臺南400」，從開年的台灣燈會到台灣設計展等大型活動在台南舉辦，一整年在市府同仁齊心努力之下，成果斐然，從中央首長到其他縣市均表示肯定。市政建設亦交出可觀成績，據統計今年春節連假，來台南賞遊的觀光客人數及旅宿業的住宿率也都相當好。

    黃偉哲也提及，0121地震災後處理速度已超越過去，目前申請鑑定戶數約3500戶，經鑑定為紅、黃單約1000戶，結構技師及建築師持續在災區鑑定建築物受損情況，直到除夕下午才返家過年。

    黃偉哲強調，有些災民房屋雖未列入紅黃單，但家裡牆面裂痕、樓梯毀損等亦有受災，也是未來復建工作的一環，期許市府團隊持續努力，將災民受災程度降至最低。他同時感謝災區的公所同仁不眠不休服務災民，以及眾多民意代表募集物資送往災區，讓災區的春節充滿溫馨有溫度。

    台南市政府於永華市政中心2樓中庭舉辦114年「蛇宓隆好」新春團拜。（南市府提供）

    台南市政府於永華市政中心2樓中庭舉辦114年「蛇宓隆好」新春團拜。（南市府提供）

    市府秘書處以橘子妝點成「2025大吉」字樣，寓意大吉大利。（南市府提供）

    市府秘書處以橘子妝點成「2025大吉」字樣，寓意大吉大利。（南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播