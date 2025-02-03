南市府新春團拜 黃偉哲肯定0121災後處理速度已超越過去

台南市政府於永華市政中心2樓中庭舉辦114年「蛇宓隆好」新春團拜。（南市府提供）

2025/02/03 14:56

〔記者王姝琇／台南報導〕開春上班首日，台南市政府舉辦114年「蛇宓隆好」新春團拜，市長黃偉哲感謝同仁在去年「臺南400」辛勞付出；也肯定同仁0121地震災後處理速度已超越過去。

為迎接蛇年新春到來，市府秘書處以橘子妝點成「2025大吉」字樣，寓意大吉大利；現場並由台南市民族管弦樂團帶來《金蛇狂舞》等樂曲。

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黃偉哲說，去年適逢「臺南400」，從開年的台灣燈會到台灣設計展等大型活動在台南舉辦，一整年在市府同仁齊心努力之下，成果斐然，從中央首長到其他縣市均表示肯定。市政建設亦交出可觀成績，據統計今年春節連假，來台南賞遊的觀光客人數及旅宿業的住宿率也都相當好。

黃偉哲也提及，0121地震災後處理速度已超越過去，目前申請鑑定戶數約3500戶，經鑑定為紅、黃單約1000戶，結構技師及建築師持續在災區鑑定建築物受損情況，直到除夕下午才返家過年。

黃偉哲強調，有些災民房屋雖未列入紅黃單，但家裡牆面裂痕、樓梯毀損等亦有受災，也是未來復建工作的一環，期許市府團隊持續努力，將災民受災程度降至最低。他同時感謝災區的公所同仁不眠不休服務災民，以及眾多民意代表募集物資送往災區，讓災區的春節充滿溫馨有溫度。

台南市政府於永華市政中心2樓中庭舉辦114年「蛇宓隆好」新春團拜。（南市府提供）

市府秘書處以橘子妝點成「2025大吉」字樣，寓意大吉大利。（南市府提供）

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